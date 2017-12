Espadaler: "He canviat d'equip, però defenso el que defensava quan estava a CiU"

El podem tractar com a independent?

Tècnicament sí. Ens incorporem com a Units per Avançar, però sortim a les llistes com a independents.

Em podria dir el cap de llista per Lleida?

El cap de llista per Lleida és… el nostre és David Pàmpols, i per Lleida és un xicot que es diu… Ordeig.

Sap quin és l’article 154 de la Constitució?

Doncs no.

I algun altre que no sigui el 155?

N'hi ha molts. El que em preocupa és que obrim de qualsevol manera el títol vuitè, el que regula les qüestions territorials.

És el primer cop que votarà el PSC?

Sí.

He donat per fet que votarà el PSC…

Sí, sí, ho pot donar per fet.

Em sabria dir el salari mínim interprofessional?

Deu estar al voltant dels 1.000 euros, més o menys.

Menys, per sobre dels 700. A vostè el va fitxar el PSC. Va pagar 22 milions de clàusula?

No.

Què faria amb 22 milions?

No ho sé perquè no els he tingut mai.

¿Pagar el deute d'Unió seria una opció possible?

Ho seria, però no és un deute personal meu.

Tem que en un míting es pugui presentar el cobrador del frac?

No.

Què pensa dels que diuen "Estem lluny del PSC per la seva renúncia del dret a decidir"?

Ho vaig dir en el seu moment. En aquell moment em va doldre. Ara el que cal és fer pinya per evitar una cosa que és la raó última per la qual fem aquest acord: que el pèndol no passi de l'independentisme a Ciutadans i el PP.

No hem d'esperar que tingui un altre fitxatge en el futur…

He canviat d'equip, però no he canviat de defensar el que defensava quan estava a CiU, un pacte fiscal just per Catalunya; el que defensava com a Unió, una disposició addicional a la Constitució; i segueixo defensant la necessitat d'una reforma constitucional, que serà molt difícil de fer.

Quan Duran i Lleida va dir allò que "els pagesos andalusos reben el PER per passar-se el dia al bar", vostè va aplaudir?

No recordo si el vaig aplaudir, però vaig pensar que seria incomprès en una part d'Andalusia. El que hi havia al darrere d'aquesta frase, el que pretenia dir Duran, era que hi ha un desequilibri entre l'aportació d'impostos a Catalunya i el que rebem i un tracte diferenciat de les comunitats autònomes. La voluntat era aquesta i no ofendre les persones.

Ho dirà en un míting del PSC?

Jo això no ho he dit mai, i no ho diré en un míting del PSC.

Puigdemont va haver de decidir en dues hores que seria president. Si Miquel Iceta li truca el dia 22 i li diu "Ramon, et toca", què li respondrà?

No ho farà, és un tema que no em preocupa. Aprecio molt el coratge del president Puigdemont en el moment de fer això. Diu molt de la talla política de Puigdemont. És un escenari que no contemplo.

"En aquesta campanya està de moda fer-se selfies", li pot dir Miquel Iceta. Amb qui del bloc independentista se'n faria una?

No tinc cap inconvenient de fer-me'n amb ningú. Segurament la gent faria diferents interpretacions.

Com quedarà el PSC?

S'atansarà als 30 diputats.