Fachin: "Pablo Iglesias em va dir que havíem de resar perquè el dia 1 no hi hagués referèndum"

Albano Dante Fachin ha tornat a irrompre en un acte dels cupaires, en aquest cas a Girona, on més de mil persones han omplert el Pavelló de Fira de Girona. L'exlíder de Podem ho ha fet per explicar que aquest estiu va anar a Madrid a parlar amb Pablo Iglesias i explicar-li que les bases de Podem havien decidit participar en el referèndum de l'1 d'octubre. Segons Fachin, Iglesias els va avisar que s'equivocaven i va afegir: "Hem de resar perquè el dia 1 d'octubre no hi hagi referèndum". Les paraules de Fachin han caigut com un gerro d'aigua freda entre el públic, que s'ha posat dret per mostrar la seva indignació.

L'exlíder de Podem no ha acabat aquí les crítiques als comuns, sinó que ha explicat que no considera "companys" els seus antics companys de viatge en els comuns, perquè diu que els seus autèntics companys són "les persones que van defensar les urnes de l'1 d'octubre". I en aquest sentit ha carregat contra Xavier Domènech i el fet que defensin la reforma constitucional dins l'Estat. "Que deixin clar qui està al costat del TC i qui està al costat de la gent", ha etzibat, i els ha acusat "d'arrossegar-se davant d'Iceta".

En una crítica aferrissada als comuns, Fachin també ha preguntat al líder d'aquesta formació: "Què farà la pròxima vegada que la gent es planti contra el règim del 78: es posarà a pregar o es quedarà a menjar crispetes?" Fachin s'ha bolcat en la campanya de la CUP per al 21-D –també participa en actes d'ERC– i aquest vespre ha evidenciat que l'opció dels cupaires és la que respon al que ell defensa de cara al 21 de desembre: "Té clara la ruptura, el feminisme, la radicalitat democràtica i el procés constituent".

Les crítiques als comuns també han vingut de l'exdiputada i cap de llista per Lleida, Mireia Boya, que ha posat l'èmfasi del seu discurs en les lleis que ha anul·lat i suspès el TC, especialment en la llei contra el canvi climàtic. En aquest sentit, ha avisat els comuns: "No hi ha equidistància possible en l'ecologisme, davant l'imperatiu de respirar. La terra és per a qui la treballa, l'aigua i l'aire és per respirar i beure. El medi ambient el defensarem en el procés constituent".

República per a "independentistes i no independentistes"

En un dels mítings més multitudinaris dels cupaires, s'han vist per primera vegada estelades i s'han sentit crits d'"independència". Així, l'exdiputat de la CUP al Parlament Benet Salellas ha explicat que la República que volen construir a partir del 22 de desembre l'han de poder "defensar els independentistes i els que no ho són, on vegin reflectides les polítiques socials, perquè en un país privatitzat no s'hi poden exercir sobiranies". L'exdiputat també ha avisat que "cada unilateralitat dels de dalt i de l'estat espanyol l'aturarem des de baix".

Una tesi que ha defensat David Fernàndez, que ha avisat que "no es pot menystenir la violència repressiva de l'Estat ni la potència del compromís alliberador d'aquest poble", i ha reiterat que "la via democràtica dins l'estat espanyol és impossible" i que cal "caminar cap a la via unilateral". "Les nostres àvies no esperen, les nostres escoles no es toquen. Qui sou vosaltres per no deixar-nos votar? Inútils", ha etzibat. Fernàndez ha afirmat que "el règim del 78 a Catalunya fa molt de temps que no existeix, que l'hem enviat a la paperera de la història", i ha avisat que a Catalunya "només hi queden els seus cops i les seves hòsties".

Per posar punt final a l'acte, la candidata per Girona, Natàlia Sànchez, ha fet una crida a defensar les institucions catalanes a partir del 21 de desembre: "Qui ho havia de dir, la CUP defensant institucions que hem vingut a esmenar. Però les institucions sou vosaltres, les úniques que poden marcar la diferència". Sànchez també ha esperonat la ciutadania a votar la CUP per "desacreditar" el líder del PP, Xavier García Albiol, que va dir que si el PP quedava per darrere dels cupaires això suposava un "descrèdit" per als populars. "Desacreditem-lo, com ho vam fer l'1 d'octubre, com ho vam fer amb tot un règim".