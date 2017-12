Gonzalez Pons: "El drama dels presos polítics consistia en el fet que a la presó no menjaven igual de bé"

El portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha assegurat aquest dijous a 'La Sexta' que "el drama dels presos polítics consistia en el fet que a la presó no menjaven igual de bé que als restaurants del centre de Barcelona". Així ha respost a una pregunta de la periodista Cristina Pardo al programa 'Al rojo vivo' sobre el relat de la seva vida a la presó que consellers com Jordi Turull i Josep Rull han fet en els últims dies, del qual Pardo ha destacat un element del relat de Rull, que ha dit que el menjar era "flatulent".

"Ser a la presó no ha de ser fàcil i s'ha de parlar de les persones que estan complint condemna amb el màxim de respecte, també dels funcionaris de presons", ha dit González Pons: "Però deixi'm que faci un comentari al marge: aquí l'independentisme s'ha omplert la boca parlant de presos polítics, de tortures i de maltractes. Al final, tot el que els passava i del que es queixen és de si una hamburguesa està poc o molt feta, o de si el que mengen els fa flatulències". Per al portaveu del PP al Parlament Europeu, les declaracions dels consellers "desmunten una mentida".

Sobre la manifestació que aquest matí ha tingut lloc a Brussel·les, on s'han concentrat 45.000 catalans per demanar la llibertat dels presos polítics i donar suport a Carles Puigdemont, González Pons ha assegurat que això des d'Europa "es mira amb indiferència, com es miren les manifestacions de miners polacs o les minories húngares que cada dia es manifesten a Brussel·les: després no els rebrà ningú".