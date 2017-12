"He arribat a votar Jordi Pujol. Sóc un vers lliure, no sóc dogmàtic"

Se sap l'article 156 de la Constitució?

No, ni m'interessa

I algun que no sigui el 155?

Si, el 116. És el de l'estat d'excepció. I el 135. És un article molt curiós perquè el van modificar en 24 hores, amb traïdoria i nocturnitat. Et diu primer són els bancs i després les persones.

S'ha llegit el programa electoral del seu partit?

M'he llegit moltes coses. Però jo no sóc als comuns per la totalitat del programa, en moltes coses no hi estic d'acord.

Per tant, no és d'aquells independents que quan entra al partit deixa de ser-ho. Podrà discrepar de decisions

Jo la condició que vaig posar als comuns és ser un vers lliure, el que sempre he estat. No segueixo cap argumentari.

Em sabria dir el cap de llista per Tarragona?

Yolanda López

Sap quin és el Salari Mínim Interprofessional?

Entre 600 i 700 euros

Vostè aniria a una llista amb Joan Coscubiela?

Si, per què no?

És una persona que ha generat recels a la coalició

És un demòcrata i un lluitador. Aquí hi ha un problema. L'independentisme unilateralista ha estigmatitzat l'esquerra catalana no independentista. És un error. Si Jordi Pujol estigués a la política segurament ell diria el mateix. Gràcies a aquesta esquerra no independentista Catalunya ha pogut viure cohesionada, i hem pogut tenir escola catalana

Ho diuen sectors de Podem

Sí, els incomodava...en qualsevol llista electoral o grup parlamentari hi ha persones que poden incomodar. Però el que no es pot dubtar és que Coscubiela no sigui demòcrata o sigui un lluitador.

És l'independent que fa les respostes més llargues. Li ve la branca de tertulià?

Em ve, però un error nostre és intentar que preguntes complicades es puguin respondre amb un monosíl·labs

Diuen que els tertulians poden parlar de tot sense saber del tema. Això el fa estar més preparat per ser conseller?

Jo, conseller? Els consellers han de saber d'allò que se suposa que administren i gestionen. Vol dir que un conseller de Sanitat pot ser llicenciat en matemàtiques? S'haurà d'envoltar de persones que coneguin la Sanitat, perquè no ho coneixerà. Els tertulians sabem de tot i no sabem de res, i els periodistes igual. És tanta la informació que llegim que sembla que tinguem opinió de tot. Però ens costa focalitzar i aprofundir.

Les enquestes diuen que En Comú Podem pot treure pitjor resultat que Catalunya Si que es Pot. És el repte més difícil que assumeix?

Aquestes eleccions són difícils.Quan hi ha dos grans blocs polaritzats, els que no hi són pateixen. D'aquí només en sortirem amb l'Estatut i la Constitució. Hi ha partits que ho diuen. Hi ha partits que no ho diuen i que ho faran. Un partit anticatalanista pot guanyar les eleccions. Què hem obtingut a part del pit i collons? El 155? Què passarà si hi ha bloqueig institucional? La propera diana és l'escola? No ho hem pensat ni un moment? Quan tot està tan polaritzat el que diu la veritat li costa. Tota la gent d'En Comú Podem no pensa tant en els resultats sinó en dormir en consciència.

Ha calculat quantes preguntes retòriques pot fer en un discurs?

Quan la fas és per donar força. Ens hem de fer moltes preguntes. Preguntes que no s'han fet i que s'haurien de fer. Preguntes que no s'han respost pel que va dir Toni Comín: es va preferir no dir res que pogués espantar.

El feixisme morirà al llit adormit, com Franco?

El feixisme no morirà mai, sempre existirà. Les ideologies sempre queden. Encara hi ha gent que diu que Corea del Nord és un paradís. O que Maduro és un revolucionari.

Vostè sempre ha vosat els comuns, CSQP, ICV, aquest espai?

No! Jo he arribat a votar CiU

Compte que potser no el deixen anar a la llista si ha votat CiU. Ha votat Jordi Pujol?

Sí, jo he votat Jordi Pujol, no moltes vegades però l'he votat. Sóc un vers lliure i no sóc dogmàtic. Com que no sóc de cap partit em moc d'aquesta manera. També t'he de dir que a casa meva cadascú vota diferent. Hi ha llibertat absoluta de vot.Ara és un moment per pensar en el compromís històric. Els comuns farien bé que si, amb els resultats electorals a la mà, si els comuns són necessaris formar govern. haurien de facilitar un govern de JxCat, d'ERC, de la CUP, del PSC...ho haurien de fer. Amb una condició: l'abandonament de la unilateralitat i la recuperació de l'agenda social. Si es compleixen, quin problema hi ha que els comuns pugui facilitar un govern on hi hagi el PDECat? Són moments excepcionals. Política en majúscules significa sortir dels dogmes.

Només li havia preguntat si havia votat els comuns...s'ho ha portat tant al seu terreny que ja sembla un polític professional.

M'agafa tard això de ser polític professional.

Amb qui candidat es faria un selfie?

Et diria que amb l'Ada Colau, però ja te'n diré dels altres partits...Amb l'Ada Colau perquè ha estat molt valenta, la voldria abraçar i fer-li un petó per la seva valentia. I amb l'altre és amb l'Eduard Pujol. Va ser el director de RAC1, i qui em va convèncer perquè anés a les tertúlies. És una persona extraordinària i només puc parlar bé d'ell.