Iceta, a Cs i PP: "Podeu ajudar al canvi, però no sou el canvi que Catalunya necessita"

El PSC garanteix a Cs i PP que sumarà esforços per contenir l'independentisme després del 21-D però els deixa clar que vol liderar el front unionista. "Podeu ajudar al canvi, però no sou el canvi que Catalunya necessita", ha afirmat Miquel Iceta un míting al Palau de Congressos de Girona. El candidat socialista, que veu com les últimes enquestes refermen el bon resultat dels d'Arrimadas, s'ha erigit aquest dissabte en "l'alternativa de veritat a l'independentisme: l'alternativa a Puigdemont i Junqueras sóc jo!", ha dit.

Iceta ha farcit les seves afirmacions d'arguments, alertant d'un "gir a la dreta" si es consuma la victòria de la formació taronja. "No volem que el canvi de rumb porti Catalunya més a la dreta", ha dit, cridant a "concentrar el vot d'esquerres" en el PSC. El líder socialista també s'ha ofert per "canviar la dinàmica destructiva per una dinàmica positiva", i ha sentenciat: "Aquest país necessita un bany de seny i nosaltres li donarem un bany de seny".

El cap de llista ha tornat a comptar amb el suport de Pedro Sánchez, que ha arrencat el seu discurs fent una crida als ànims enfront l'auge de Cs: "El futur no està escrit, depèn del vot de cadascú de nosaltres. Fins l'últim dia, l'últim segon us demano que sumem vots socialistes!" El secretari general del PSOE ha insistit, com fa a tots els mítings, que el PSC no aspira a ser tercera o quarta força en aquests comicis, sinó que vol ser "la primera", i ha assegurat que és "molt optimista: Crec que Miquel Iceta serà el pròxim president de la Generalitat".

Aixecant enlaire una papereta del PSC, ha defensat que és "molt més" que un vot als socialistes: "Aquesta papereta és concòrdia , experiència i convivència!" El líder del PSOE ha volgut deixar clar que els socialistes són "la força de la unió de Catalunya" i la "garantia que guanyen tots els catalans, els que han estat abandonats pels secessionistes". Sánchez, amb tot, ha reivindicat el vot al PSC com a alternativa als blocs enfrontats: "Si les dues cares del mateix problema es posen d'acord en atacar Iceta, no serà que Miquel Iceta és la solució? D'això es tracta"

"Els independentistes han traït el veritable sentit del patriotisme"

La portaveu del grup municipal socialista a Girona, Sílvia Paneque, ha arrencat el míting carregant contra Cs i ha enviat un missatge al líder de la formació taronja, Albert Rivera: "Vostè sí que no té remei. Com pretén governar una Catalunya que no comprèn ni s'estima?", li ha preguntat. Paneque, que va mostrar-se a favor de facilitar l'1-O i en contra del 155, ha deixat clar que que "la humiliació de Rajoy a Catalunya no porta enlloc", però al mateix temps ha dit als independentistes que "si llibertat es crida amb odi, no s'està cridant llibertat".

"Han estirat tant els arguments que ens han conduit a les ofenses i han condemnat qualsevol dissidència [...] Si estimes Catalunya, el que no es pot fer és condemnar com a antidemòcrata, aquell que no pensa com tu", havia afegit Paneque en referència als líders del Procés. Iceta, de la seva banda, ha afirmat que "potser hem gastat una mica la paraula Catalunya: no es pot parlar de Catalunya oblidant dels catalans", ha argumentat, acusant els independentistes d'haver "traït el veritable sentit del patriotisme".