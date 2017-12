Iceta entendria que s'apliqués de nou el 155 si el Govern post 21-D tornés a la via unilateral

El candidat del PSC fa temps que defensa que l'aplicació de l'article 155 a Catalunya s'ha d'acabar en el mateix moment en què es formi un nou Govern. Aquest dilluns, però, ha admès que entendria que es tornés a intervenir l'autonomia en cas que l'executiu sortint del 21-D tornés a la via de la unilateralitat. "Lògicament, hi hauria acció dels poders de l'estat per restituir la legalitat", ha dit en una roda de premsa a l'ACN. Iceta ha deixat clar que confia que ningú es torni a plantejar la desobediència al marc constitucional "perquè ja sabem quin recorregut té, que és molt curt" i suposa uns "grans costos", però ha sentenciat: "Fora de la llei, només hi ha el que hem vist".

Conscient que l'estigma d'haver donat suport al 155 juga a la contra el PSC en aquestes eleccions, el candidat ha insistit que la intervenció de l'Estat a Catalunya no té a veure amb la defensa de la independència: "Els plantejaments polítics no estan penalitzats, ho poden estar les decisions que estan al marge de la llei", ha dit. Ha tornat a negar, a més, que els líders polítics i socials sobiranistes que han passat o encara són a presó siguin presos polítics: "Per ser independentista no vas a la presó".

Iceta també ha volgut minimitzar els efectes de la suspensió de l'autonomia, recordant que ha servit per convocar eleccions ràpidament i que, amb tot, s'ha produït "en termes molt prudents". En relació a l'operatiu policial d'aquesta matinada per retornar les obres de Sixena, per exemple, ha dit que " la decisió és judicial i no té res a veure amb el 155. Un pot llegir els decrets aprovats pel govern [espanyol] i les paraules Sixena, Museu de Lleida o art no surten", ha afegit.

El cap de llista dels socialistes s'ha expressat en aquests termes 24 hores després que ERC hagi posat sobre la taula la possibilitat d' abraçar de nou la unilateralitat. En aquest sentit, també ha tancat la porta a formar un govern amb els republicans i els comuns, una possibilitat que fins ara només ha defensat els de Domènech. Iceta ha argumentat que el PSC i ERC tenen en aquests moments projectes "incompatibles". "Descarto acords amb ERC", ha insistit.

Pel què fa als comuns, ha admès que la relació està tocada, sobretot després que Ada Colau trenqués amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona, si bé ha explicat que intentaran tenir-hi una bona relació més enllà dels "accidents conjunturals". De fet, el candidat s'ha mostrat convençut que "el consens a Catalunya s'estableix bàsicament a l'espai del centre esquerra catalanista", i ha afegit: "Tendeixo a pensar que possibilitats tan de victorià electoral com d'acords posteriors són mes fortes en aquest espai.