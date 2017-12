Iceta fixa ara un termini de dos anys per a la tercera via

“Vist l’èxit de l’independentisme fixant terminis que mai es complien i després anaven de desastre en desastre, convé que la política catalana es basi en l’honestedat i el reconeixement de la realitat”. Miquel Iceta es va negar el Dia de la Constitució a posar un límit temporal a la reforma de la carta magna, conscient que a l’Estat no hi ha consens. El pla més immediat dels socialistes per a la qüestió catalana, doncs, passa ara per un pacte Generalitat-Estat basat en les demandes que Puigdemont va fer a Rajoy l’abril del 2016. I aquí, va aclarir ahir Iceta, sí que valen els terminis: el candidat socialista va dir que deixaria la presidència de la Generalitat -en cas de guanyar-la el 21-D- si en dos anys no aconseguís acords amb l’Estat.

“Si en dos anys la via del diàleg, la negociació i el pacte no ha produït fruits, no podria seguir com a president”, va dir a RAC1, argumentant que el càrrec al qual aspira no pot ser “un xec en blanc infinit i etern”. “Si no s’assoleix cap camí raonable d’objectius concrets, haurem fracassat i haurem d’oferir un altre camí als catalans”, va afegir en una conferència al Cercle d’Economia.

Iceta va fer aquestes afirmacions convençut que en poc temps pot vendre l’èxit de la tercera via. Dilluns ja va dir que es veu capaç de “resoldre en un any” entre “25 o 30” demandes de la llista Puigdemont -referèndum al marge-, i fonts de l’executiva socialista afegeixen que fins i tot en sis mesos es poden resoldre qüestions de “sentit comú” que no depenen tant de “grans acords” com dels pressupostos estatals, com són les millores en el finançament i les infraestructures.

Objectiu: guanyar “credibilitat”

Amb tot, el canvi de discurs d’Iceta pel que fa als terminis busca “donar credibilitat” a la seva proposta als ulls dels votants, oferint-los un marge d’aplicació “raonable”, apunta un dirigent del PSC, que afegeix que també és una estratègia per forçar el govern espanyol a moure peça: “El problema hi és i s’ha de resoldre”. Els plans d’Iceta, a més, tenen el vistiplau de Pedro Sánchez, que ahir al vespre li va tornar a donar suport en un míting a Sabadell. “Només la papereta d’Iceta garanteix que guanyin tots els catalans [...]. Si és president, Catalunya serà governada a ritme de justícia social, concòrdia i diàleg”, va dir Sánchez.

El socialisme espanyol, però, va recelar ahir de la crida d’Iceta a indultar els líders independentistes si acaben condemnats, tal com va defensar la setmana passada en una entrevista a l’ARA. “Sense cap tipus de dubte, demanaria l’indult dels empresonats si hi ha sentència condemnatòria”, va insistir ahir a RAC1. La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, va vincular les paraules d’Iceta al context electoral, i va afegir: “És la seva opinió, que respecto, però en tot cas és la seva”. I si bé Sánchez va tancar files amb el cap de llista quan barons socialistes van criticar el seu model de finançament, ahir no es va pronunciar sobre el tema dels indults.

Pel que pugui ser, Iceta s’esforça per marcar distàncies amb l’independentisme. Al Cercle d’Economia, on es va oferir als empresaris per “evitar el desastre econòmic”, va reiterar que no facilitarà la investidura de cap president que vulgui trencar amb Espanya. I tampoc la d’Arrimadas ni la d’Albiol, va afegir, argumentant: “Per al que cal fer, necessitem un altre camí”. El PSC confia que les seves propostes i un bon resultat el 21-D els permetin fer el salt a la Generalitat gràcies als vots a favor o abstencions de Cs, el PP i els comuns. Fonts socialistes no descarten fins i tot que, en un escenari extrem, el candidat pugui rebre el suport del PDECat.

LA PROPOSTA

Iceta es va oferir als empresaris per “evitar el desastre econòmic” que amenaça Catalunya

EL RETRET

Sánchez va acusar la “dreta catalana” de ser “hipòcrita” quan ara aplaudeix vagues generals

EL DETALL

La cadira reservada per a Iceta al míting a de Sabadell era, curiosament, la número 155