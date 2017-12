Iceta rebutja posar "terminis" a la reforma constitucional i admet que ara mateix no està "garantida"

El candidat del PSC, Miquel Iceta, ha admès que la reforma constitucional que proposa requerirà "temps" i que, a hores d'ara, no es pot donar per "garantida". En declaracions abans d'un acte a Rubí, amb motiu del dia de la Constitució, ha insistit que cal iniciar el camí per "actualitzar" i "posar al dia" la carta magna i donar així "resposta als reptes de la convivència i del model territorial", però ha reconegut que per fer-ho és necessita un "consens ampli" que ara mateix no hi ha a l'Estat.

El programa del PSC al 21-D ja dona per fet que la reforma constitucional va per llarg, i Iceta ha remarcat que "ningú pot assegurar quan trigarà". Tot i apuntar que l'any que ve, quan se celebraran els 40 anys de la carta magna, seria un bon moment per replantejar el seu contingut, no ha volgut posar un límit temporal: "Vist l'èxit dels independentistes fixant terminis que mai no es complien [...], convé que la política catalana es basi en l'honestedat".

Pel què fa als continguts de la reivindicada reforma, el cap de llista ha assegurat que els socialistes estaran oberts a propostes de la resta de forces a l'Estat. "Ningú pot donar per fet que totes les seves reivindicacions i posicions seran acollides", ha assenyalat. PSC i PSOE volien començar aquest procés a la comissió per a l'actualització del model territorial que van impulsar al Congrés, on el PP ja ha rebaixat les expectatives i Podem ha rebutjat participar.

L'acte amb motiu del 6-D es feia a la plaça de la Constitució de Rubí, tot i que Iceta ha fet les declaracions una mica més enllà. El motiu: seguidors de Cs han omplert el lloc amb banderes de la formació taronja -les del cor dividit entre les banderes catalana, espanyola i europea-. Això no ha impedit, però, que el líder del PSC rebés aplaudiments quan ha avançat posteriorment fins a la primera fila. Tampoc que es donés la imatge d'ell i l'alcaldessa de Rubí, la també socialista Ana María Martínez, flanquejats per banderes de Cs durant tot l'acte.

L'acte, de fet, ha estat denunciat per la CUP de Rubí davant la Junta Electoral Central. Segons informa Ràdio Rubí, la formació "entén que l’acte, tot i ser una iniciativa institucional finançada per l’Ajuntament, té un fort caràcter electoralista" que beneficiarà Cs, el PSC i el PP.