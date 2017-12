Iglesias ataca l'independentisme: "Prometre coses que no es poden complir és estafar els ciutadans"

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha acusat els independentistes d'enganyar a la ciutadania. "Prometre coses que no es poden complir és estafar els ciutadans, prometre camins que a la pràctica es tradueixen en dificultats és estafar a la gent", ha etzibat el màxim dirigent de la formació lila que s'ha mostrat molt crític amb el full de ruta del Govern i la via unilateral. Iglesias ha avalat la proposta dels comuns de construir un govern progressista entre PSC i ERC que avui ha defensat el candidat de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech. Una proposta que ha avalat posteriorment el secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, sempre i quan ERC abandoni la via unilateral.

En un míting a Tarragona, el més animat de la campanya amb desenes de militants de la formació lila cridant "Si se puede", Iglesias ha instat les formacions independentistes a treballar per fer fora el president espanyol, Mariano Rajoy, del poder. «No et pots independitzar unilateralment de Rajoy, cal fer-lo fora", ha afirmat el màxim dirigent de la formació lila, que ha recordat que el PDECat no va aprovar la moció de censura contra Rajoy. "Hi ha un procés d’involució democràtica, és una vergonya que hi hagi presos i que l'autonomia estigui intervinguda, però això no es resol amb la unilateralitat sinó amb democràcia teixint aliances amb altres formacions per fer fora el PP», ha sentenciat Iglesias. Per aquest motiu, ha apostat per "govern de reconciliació entre independentistes i no independentistes, partits que pensin deferent però que poden construir una sortida conjunta".

«No es poden ofendre per dir que aquesta estratègia política de la unilateralitat està esgotada, com la del PSC, amb Iceta ballant al son del PP i Ciutadans» ha sentenciat Iglesias. En un discurs molt crític amb els socialistes, Iglesias ha qüestionat la seva possible aliança dels socialistes amb el bloc constitucionalista: «S’imaginen a Toni Cantó dirigint TV3? Es poden fer polítiques d’esquerres amb el PP i Ciutadans? Desbloquejarà la situació a Catalunya? No seria molt més sensat fer un govern progressista? No tindria més sentit una alternativa que apostés pel diàleg?», s’ha preguntat Iglesias.

Iglesias ha fet una crida al milió de votants indecisos que volen votar però que no saben per quina opció ho faran encara. «Molts demanaran as catalans que votin per venjar-se, però jo els demano que reflexionin, que votin pensant en clau social». Iglesias ha reconegut que és una campanya difícil on "apel·lar al sentit comú és molt complicat, mantenir el sentit comú és molt difícil quan tot està dominat pels sentiments i tots els actors posen gasolina i aposten per la venjança excloent la meitat de la població". El màxim dirigent de la formació lila ha criticat el PSC per competir amb Ciutadans i el PP per l'espanyolisme i tots dos blocs en general: "La unilateralitat i el 155 no aportaran solucions, ens diuen que som els advocats defensors de l'independentisme i de la repressió, però hem dit la veritat, que no sol agradar".

El candidat dels comuns, Xavier Domènech, ha posat l’accent social en un discurs on ha reclamat la necessitat de revertir les retallades i deixar enrere les desigualtats en una de les demarcacions més castigades per l’atur: «Alliberar aquest país es fa amb la seva gent, no contra la seva gent, en aquesta dinàmica de blocs fas fora a la gent», ha etzibat el presidenciable a les formacions independentistes. «No defenses Catalunya si no saps que hi ha mil barracons o quantes dones han estat assassinades aquest any», ha afirmat el cap de llista en al·lusió a la secretària general d’ERC, Marta Rovira, número 2 de la llista, i la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, que en una entrevista a La Sexta no van saber donar aquestes xifres.

Domènech ha tornat a criticar que la CUP hagi aprovat els pressupostos mentre se segueixen donant diners a les escoles que segreguen per sexe. «Volem construir un país amb la seva gent i no juguem a la ruleta russa perquè sabem el que costa arribar a final de mes, tenim la clau del desbloqueig perquè les claus obren portes», ha sentenciat Domènech en un acte amb 500 persones en un dels feus dels comuns, que donen per descomptat un escó en aquesta demarcació.