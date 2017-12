Què mirava a la tele... Inés Arrimadas

La líder de Ciutadans recorre a un clàssic a l’hora de recordar la seva televisió d’infantesa: L’ Un, dos, tres. Tenint en compte la seva edat, Arrimadas va tractar poc amb la Ruperta. Seria estrany fins i tot que recordés la Botilde. Ella ja és més de la generació del Chollo i l’Antichollo. El Chollo era una mena de globus de color rosa amb aires de diputat corrupte del PP en un casament: barret de copa i puro a la mà. El seu antagonista era la mateixa bestiola indefinida, però de color verd i amb capa i ullals de comte Dràcula, que provocava la ruïna dels concursants. En l’actualitat, Inés Arrimadas es refugia en els canals temàtics Discovery Max i Canal Historia. No ha especificat quins programes li interessen però veient la graella d’un dissabte a la tarda-vespre-nit de Discovery Max val a dir que la programació connecta de ple amb el 155: Control de fronteras, España, 091: Alerta policía, Las peores cárceles del mundo, Entre rejas, Encarcelados en el extranjero. De TV3 només n’esmenta Òpera en texans. I la seva sèrie de capçalera és Joc de trons. La interpretació de la ficció és tan meravellosa que Arrimadas i Pablo Iglesias comparteixen la mateixa passió televisiva. En alguna ocasió Arrimadas ha explicat que s’identifica amb el personatge de la Khaleesi: és l’elegida per acabar amb la tirania de Ponent. L’alliberadora de pobles i la revolucionària. El 21-D, després del recompte de vots, Arrimadas sabrà si li ha tocat el Chollo o l’Antichollo i si farà realitat (o no) el seu somni de ser la Molt Honorable Khaleesi de Catalunya.