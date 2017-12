Irene Montero: "Cap dels dos blocs podrà derrotar l'altre"

La portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, ha llençat un advertiment tant als partits independentistes com als constitucionalistes. "Cap dels dos blocs podrà derrotar l'altre i per això apostem pel diàleg on la gent tingui la paraula, però PP i Cs no volen assumir la realitat plurinacional del país i el PSOE tampoc vol reconèixer aquest caràcter", ha lamentat en un míting al Prat davant de 300 persones. "La via unilateral no és possible i els independentistes van prometre que proclamarien la independència en 18 mesos i això és estafar els ciutadans", ha afegit en els mateixos termes que ho va fer Pablo Iglesias dilluns a Tarragona.

Després de remarcar que els pactes territorials i socials estan trencats, ha criticat "el PP per no voler escoltar les demandes de Catalunya amb un partit que el supera per la dreta", en referència a Ciutadans, i els partits independentistes perquè "la DUI no estava legitimada". Montero ha recordat que "el PDECat i el PP comparteixen el mateix grup a Europa i han votat aquests dies en contra de perseguir els paradisos fiscals i que les grans fortunes paguin més". "No hi ha més antipatriota que un corrupte que s'emporta els seus diners a Suïssa", ha sentenciat la dirigent de la formació lila.

"Mentre uns segueixen amb l'Espanya uninacional i els independentistes asseguren que tots els problemes es resoldran amb la independència ens oblidem de les coses importants com omplir la nevera cada dia", ha sostingut. Davant d'aquest escenari, la portaveu lila ha fet una crida als partits independentistes a donar el seu suport "per fer fora Rajoy del poder i començar el canvi tant a Catalunya com Espanya". Montero ha fet una crida als indecisos a votar la confluència perquè "Domènech és l'únic candidat que ni roba ni menteix".

El candidat de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha assegurat que "els dos blocs s'estan enfonsant per no posar l'agenda social al centre del debat" i s'ha alegrat que ara la posin després que Ciutadans hagi proposat a la confluència pactar polítiques socials perquè la líder de Cs, Inés Arrimadas, pugui ser investida i que la CUP hagi fet arribar el mateix missatge a Junts per Catalunya i ERC per arribar a qualsevol mena d'acord. "El 40% de la població viu pitjor que els seus pares", ha denunciat Domènech per reafirmar la necessitat d'impulsar noves polítiques socials que facin front a la crisi.

El cap de llista ha acusat les forces independentistes de compartir el mateix candidat en al·lusió al president Puigdemont, exiliat a Brussel·les. "Tenim un bloc independentista on tots els camins duen a Puigdemont, és aquell bloc que no ens diu què vol fer després del 21-D i que ens ha dut a un país vulnerable que ha actuat de manera unilateral contra una part del poble". Després de recordar que "Arrimadas és la candidata d'Aznar", ha deixat clar que la cap de la llista de la formació taronja "no serà la presidenta de la Generalitat" si necessiten el seu suport. Domènech ha qualificat el bloc constitucionalista com el de "la negació" i ha presentat la seva candidatura com "l'única capaç de dibuixar un nou futur de progrés social".

Prèviament, la número 4 de la llista, Marta Ribas, ha criticat la manca d'inversió de la Generalitat a les escoles bressol i ho ha posat com a exemple de la involució en drets socials. "El Govern de Junts pel Sí ha mantingut les retallades de Mas, que va reduir fins a zero euros l'ajut de 1.800 euros que es donava per nen quan governava el tripartit". "Ja n'hi ha prou d'un Govern que se salta a la torera els drets de la ciutadania, no podem esperar més un Govern que no compleix els seus compromisos amb els ajuntaments". En un discurs molt crític amb el PDECat i ERC, Ribas ha denunciat que "el Govern hagi mantingut les retallades de Mas quan hi ha ajuntaments que estan canviant les polítiques socials" i ha afegit que "votar-nos a nosaltres és abandonar les vies unilaterals per prioritzar l'agenda social".

L'economista Vicenç Navarro ha obert l'acte dels comuns afirmant que els partits de dreta s'emboliquen en banderes per tapar la corrupció i les seves polítiques neoliberals". "No hi ha cap altre espai polític anti-liberal que hem demostrat on governem que podem fer polítiques de canvi i que apostem per una Espanya plurinacional", ha anotat el catedràtic.