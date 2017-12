La JEC creu que els editorials de Terribas van vulnerar la neutralitat i ordena obrir expedient sancionador a la CCMA

La Junta Electoral Central (JEC) ha estimat els recursos presentats pel Partit Popular contra la decisió de la Junta Electoral Provincial de Barcelona d'avalar els editorials d''El matí de Catalunya Ràdio' dels dies 28 i 30 de novembre. L'organisme considera que, en aquells espais, Mònica Terribas "va vulnerar els principis de neutralitat informativa i pluralisme polític" que recull la llei electoral i, en conseqüència, insta la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a "adoptar les mesures necessàries per evitar que es puguin seguir conculcant" aquests principis. A més, ordena a la Junta Provincial que obri un expedient sancionador "contra els responsables de l'emissió" dels discursos denunciats, és a dir, la CCMA.

En referència a "La portada" del 28 de novembre -en què Terribas deia, irònicament, que aquesta seria "una campanya electoral molt normal, amb els líders de les formacions polítiques a la presó i d'altres que no poden posar els peus a Espanya perquè els hi acompanyarien"-, la JEC assenyala que s'hi feia "una al·lusió jocosa a anteriors resolucions de la Junta Electoral Central" i hi apareixia "la idea implícita que existeix una repressió estatal de l'independentisme català".

"El contingut d'aquest discurs reflecteix, tot ell, un to partidista i electoralista obertament favorable a les tesis d'aquelles formacions polítiques que sostenen que hi ha una repressió injusta sobre el govern legítim de Catalunya i sobre l'aspiració d'independència", diu la JEC. En la seva opinió, això suposa posar "un espai radiofònic públic al servei de les candidatures presentades per aquelles formacions".

Pel que fa a '"La portada" del dia 30 -que feia referència al fet que senadors del PP havien guanyat la loteria amb un bitllet acabat en 155, i els recomanava que compressin "butlletes acabades en la xifra de casos de corrupció que acumula, entre altres, el seu partit"-, la JEC considera que és un "al·legat" que "trenca el principi de neutralitat informativa" perquè "l'exposició informativa serveix de cobertura per sotmetre a una crítica negativa" el PP, el PSOE i Ciutadans "per haver votat al Senat en contra de la creació d'una comissió d'investigació sobre les càrregues policials" de l'1-O.

"El contingut d'aquest discurs no és, de cap manera, neutre", sinó que reflecteix "una invectiva de to partidista i electoralista, obertament crítica i reprovatòria, que es bolca sobre unes formacions polítiques concretes", sosté la JEC.

En tots dos casos, la Junta Provincial havia considerat que els continguts dels editorials denunciats "no escapa o excedeix del to crític que pot acompanyar una descripció de les notícies ocorregudes", però la JEC contradiu aquest punt de vista i afirma que les paraules de Terribas van "molt més enllà" d'aquest "to crític".

La Junta Electoral Central afirma, a més, que la CCMA és "directament responsable" de la "línia editorial" expressada per Terribas tant del 28 com del 30 de novembre, i recorda que al llarg d'aquest període electoral ja havia cridat l'atenció a la Corporació per altres incompliments del principi de neutralitat. Per aquest motiu ordena que se li obri l'expedient sancionador.

Des de l'11 de novembre, el PP i Ciutadans han presentat fins a 9 recursos diferents contra TV3 i Catalunya Ràdio davant la Junta Electoral.