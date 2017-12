Josep Borrell, si els independentistes continuen pel mateix camí: "Arribarem a les mans"

L'expresident del Parlament Europeu i exministre socialista Josep Borrell ha tornat a generar polèmica amb les seves declaracions durant la campanya electoral, després de parlar de "desinfectar" les ferides de l'independentisme.

Borrell ha advertit aquest dimarts sobre el risc que creu que suposa insistir en la independència de Catalunya i en la República: "Continuar picant pedra, triar un Govern amb la mateixa cançoneta de 'Som una República i farem una República' és donar-se cops de cap contra la paret: l'economia s'acabarà trencant i arribarà un dia en què arribarem a les mans", ha afirmat a Lleida en un acte amb empresaris de suport al candidat socialista en les eleccions al Parlament per a aquesta demarcació, Òscar Ordeig.

"El llop feroç de l'independentisme"

"Encara que sembli el llop feroç de l'independentisme, no tinc res contra les persones que volen que Catalunya es converteixi en un estat independent, però no sóc de l'opinió que la millor solució sigui convertir-se en un nou estat", començant pels costos de la transició, ha dit.

Desinfectar

Borrell també s'ha referit a la polèmica per la seva afirmació que s'ha de desinfectar la ferida que ha provocat el procés sobiranista a Catalunya: "Jo no he dit que s'ha de desinfectar Catalunya, el que s'ha de desinfectar és la ferida que té. Si no la netegem, tindrà efectes dramàtics". "La frase s'ha manipulat: no vaig dir que calia desinfectar els catalans", ha afegit el socialista.