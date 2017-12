Junqueras intentarà governar encara que continuï a la presó

El 21 de desembre Oriol Junqueras serà escollit diputat del Parlament de Catalunya. I, si ERC és el partit més votat i el sobiranisme suma majoria, els republicans el proposaran com a candidat a la investidura, encara que continuï en presó provisional. Una decisió que ja va apuntar ara fa uns dies el conseller Carles Mundó en una entrevista a l’ARA i que veu jurídicament assumible l’advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde. De fet, afirma que el Tribunal Suprem haurà de revisar les mesures cautelars contra el seu client tan bon punt prengui possessió de l’acta de diputat i, encara amb més motiu, si és investit president.

En conversa amb l’ARA, Van den Eynde no té cap dubte que Junqueras obtindrà un permís penitenciari per participar en la sessió d’investidura -hi ha un precedent al País Basc- i afegeix que, si és elegit president, el Suprem “haurà de resoldre la seva llibertat”. Si no ho fa, “es carregarà els drets de potser un milió de persones que volen que el seu president treballi”. Des que prengui possessió de l’acta de diputat -ho pot fer des de la presó-, Van den Eynde considera que se l’hauria de posar en llibertat per dos motius. El primer, perquè no hi ha risc de reiteració delictiva, ja que Junqueras ha renunciat a la via unilateral i opta únicament pel diàleg amb l’Estat per aconseguir la independència. I, el segon, perquè mantenir un diputat a la presó sense condemna “altera l’aritmètica parlamentària”. De fet, probablement hi haurà tres presos polítics que seran escollits diputats el 21-D, a més dels cinc candidats que són a Brussel·les. I l’independentisme no podrà renunciar a aquests vots. Per això, en cas que el jutge Pablo Llarena mantingui empresonat el líder d’Esquerra, l’advocat reclamarà que se li concedeixi un permís penitenciari almenys cada quinze dies per poder participar en les votacions del Parlament. Aquesta opció no té cap precedent a l’estat espanyol. I Van den Eynde reconeix que podria ser una alternativa també per a Carles Puigdemont en cas que decidís tornar a Catalunya i fos detingut immediatament. La principal diferència amb Junqueras, ha subratllat l’advocat del líder republicà, és que difícilment podria argumentar que no hi ha risc de fuga.

“Espanya també té límits”

Tot i que Van den Eynde ha afirmat reiteradament que la causa contra l’independentisme és “general”, assegura que tot té un límit. “Hi ha uns límits que només una societat molt autoritària es pot saltar. Espanya també té límits”, assegura respecte a la possibilitat de forçar encara més les lleis i la justícia. “Per més que vulguin, serà molt difícil que puguin muntar un delicte de rebel·lió”, afegeix. En aquest sentit, si Junqueras, Joaquim Forn -i també Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, tot i que el seu cas és diferent- són encara a la presó és perquè “s’ha vestit artificialment una tesi i cal amanir-la”. “¿Com podria ser, si s’està investigant un delicte tan greu, que tothom estigués lliure?” En posa un exemple: “Si estic dient que els Mossos hi van tenir un paper clau, bé que hauré de mantenir a la presó el cap dels Mossos; si Josep Lluís Trapero no és a presó, doncs hi tenen Forn”.

Van den Eynde admet que, tenint en compte que els delictes que la fiscalia atribueix a Junqueras s’haurien comès en l’exercici del poder, tornar al Govern podria “en part” reforçar l’argument de mantenir-lo a la presó per la possible reiteració del delicte. Ara bé, remarca que s’esvairan tots els dubtes amb la seva “aposta pel diàleg, la bilateralitat i el pacte”, malgrat que la candidatura d’ERC en parli de manera ambigua. Però admet que si durant el debat d’investidura “parla d’unilateralitat, evidentment no sortirà”. Una cotilla que imposa l’Estat, encara que el Tribunal de l’Haia hagi acceptat la unilateralitat com a via per exercir el dret a l’autodeterminació, conclou.