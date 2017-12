La Junta Electoral Central amplia el termini de vot per correu fins al 19 de desembre

La Junta Electoral Central ha acordat ampliar el termini per votar per correu en territori espanyol fins al 19 de desembre a les 14 hores, dos dies abans que es voti presencialment als col·legis electorals catalanas. L'òrgan que vetlla pel bon funcionament de les eleccions ha acceptat una sol·licitud del Partit Popular perquè s'allargués el període, que s'acabava un dia abans, el dilluns 18.

Anteriorment ja s'havia fet encara una altra pròrroga: inicialment era el dilluns 11 l'últim dia per entregar el vot a les oficines de correus d'arreu de l'Estat, però la Junta ara ha accedit a tornar a ampliar el termini després del "retard en l'enviament de certa documentació electoral a causa dels recursos interposats contra algunes candidatures proclamades" i per la "peculiar" data en què tenen lloc els comicis, que implica que el termini per efectuar el vot per correu acabi després d'un cap de setmana.