La Junta Electoral torna a derivar en el jutge la possibilitat que Junqueras surti de la presó per fer campanya

La Junta Electoral Central deriva de nou en el jutge instructor del Tribunal Suprem la possibilitat que Oriol Junqueras surti de la presó per fer campanya. Dimarts l'òrgan que vetlla pel bon funcionament dels comicis ja es va declarar incompetent per a prendre una decisió sobre aquesta qüestió que també havia plantejat Junts per Catalunya en referència a Jordi Sànchez i Joaquim Forn, integrants de la seva llista. Aquest mateix dijous, Llarena ha negat a l'exlíder de l'ANC la modificació de les mesures cautelars.

La Junta es remet, doncs, al parer expressat fa dos dies però que no va comptar amb la unanimitat de tots els seus integrants. Tant el president com una de les vocals van emetre un vot particular en el qual consideraven que els candidats havien de tenir la possibilitat de participar a la campanya electoral des de dins del centre penitenciari. L'opinió majoritària, però, és la d'inhibir-se sobre aquest assumpte i deixar la decisió en mans de qui va imposar les mesures cautelars als afectats.

D'altra banda, la Junta Electoral també ha acordat que els apoderats i interventors dels partits que estiguin als col·legis electorals el 21 de desembre només podran portar els símbol oficial del partit al qual representen com a identificatiu. En resposta a un recurs d'Esquerra, l'òrgan argumenta que als punts de votació no pot haver-hi cap emblema partidista més enllà dels que els apoderats llueixen perquè se'ls reconegui. També estén aquest fet a les oficines consulars a l'estranger on es voti.

A més, confirma una decisió presa per la Junta Provincial de Lleida el 7 de desembre passat en la qual ordenava la retirada de símbols com el de 'Llibertat presos polítics' o llaços grocs de la façana de l'Ajuntament d'Alcarràs.