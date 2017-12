Junts per Catalunya i ERC discrepen a TV3 sobre la investidura del futur president

El número quatre de la llista de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i el número cinc de la candidatura d'ERC, Carles Mundó, van discrepar sobre el candidat que ha de ser investit president de la Generalitat, en declaracions al programa 'Preguntes freqüents' de TV3 d'aquest dissabte a la nit.

Mundó va defensar que, en el cas que Carles Puigdemont es quedi a Brussel·les per evitar la presó i Oriol Junqueras surti de la presó, aquest últim ha de ser investit president "perquè encaixa en la idea de govern legítim que s'ha plantejat en tot moment". No obstant això, va afegir que el sorprendria que Puigdemont no tornés a Catalunya perquè es va comprometre amb els electors a fer-ho si guanyava les eleccions.

Per la seva banda, Turull considera que "gastar energies amb altres hipòtesis que no siguin la que tenim nosaltres és entrar en un relat de la rendició en el qual no volem entrar".