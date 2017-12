JxCat s'obre al diàleg amb l'Estat només si es restitueix Puigdemont: "Si es canvia el president haurà guanyat Rajoy"

Junts per Catalunya tanca aquest dimarts la campanya electoral amb el mateix missatge que la va començar: són "l'única" candidatura que defensa el retorn de Carles Puigdemont i insisteixen que en aquestes eleccions s'escull entre el president de la Generalitat o Mariano Rajoy. Però en el darrer dia de la campanya, JxCat ha fet un pas més i ha condicionat el diàleg amb l'estat espanyol al fet que guanyi les eleccions Carles Puigdemont. Francesc Dalmases ha defensat un "diàleg entre iguals" i creu que només és possible en cas que es restitueixi el Govern "legítim" de Catalunya. "Si es canvia el president, haurà guanyat Mariano Rajoy", ha assegurat.

La número 5 per Barcelona, Laura Borràs, ha abonat la mateixa tesi asseverant que JxCat és la llista que defensa a tots els consellers i el president, tan si són a l'exili com a la presó. El portaveu de la candidatura, Eduard Pujol, ha defensat que el president de la Generalitat l'han de decidir els catalans i que la convocatòria d'eleccions per part de Madrid ha suposat un trencament de la "continuïtat història" de la institució.

"No hi pot haver pla B al president Puigdemont. Mai en tota la nostra història, cap dels 130 presidents de la Generalitat han estat escollits per Madrid", ha conclòs Pujol.