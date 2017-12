JxCat fia la remuntada a Puigdemont

La campanya de Junts per Catalunya, des del començament fins al final, ha girat al voltant de la mateixa figura: Carles Puigdemont. I és en el president de la Generalitat, ara a Bèlgica, que ho fia tot JxCat per acabar de remuntar i assolir la victòria el 21-D. Malgrat que cap dels sondejos publicats ho apunti i el seu creixement s’hagi alentit els últims dies, l’equip de campanya de JxCat encara confia ser la sorpresa demà a la nit i situar-se en primera posició a les eleccions per davant d’ERC i Ciutadans. Tot depèn d’una variable: en quina mesura el factor president pesarà en la decisió dels electors a les urnes. Amb aquest objectiu, Puigdemont va demanar ahir el vot a tots els independentistes però també a tots els “catalanistes” que vulguin “protegir” les institucions catalanes. “Cal reforçar més que mai la presidència de la Generalitat”, va dir el president per apel·lar al vot útil en una connexió en directe des de Brussel·les a Gràcia -i simultània a un centenar d’actes al país- que van posar punt final a la campanya.

La sobirania “en joc”

Per a Puigdemont, el 21-D no es tracta de noms ni de partits polítics, sinó de defensar la sobirania de Catalunya i les seves institucions. “Demanaria el mateix si un altre president fos cessat pel govern espanyol. La presidència de Catalunya ni es decapita ni es recanvia a conveniència perquè és una institució molt més antiga i il·lustre que els seus liquidadors”, va sentenciar el president entre aplaudiments. Segons les dades amb què treballa el comitè de campanya, hi ha un percentatge important d’indecisos que es podrien decantar a última hora per votar la llista de Puigdemont amb l’objectiu de refermar el president i el Govern “legítim” sorgit del 27-S. I l’últim missatge de campanya va anar dirigit, precisament, a aquesta bossa d’electors. Definint aquestes eleccions com les “més transcendents” de la història de Catalunya, Puigdemont va afirmar que si ara guanya el president del 155, “es digui com es digui”, el poble de Catalunya “haurà perdut” la seva sobirania. “El que hi ha en joc és això”, va afirmar.

I és que a 24 hores dels comicis, totes les fonts apunten que el resultat “està molt obert”. Ahir la cap de campanya, Elsa Artadi, va cridar el miler de persones que es van aplegar a la plaça de la Virreina de Gràcia a “passar el rasclet” per tot el territori per aconseguir la victòria. “Anirà molt just, però podem guanyar”, va dir, mentre enviava l’escalf als pares de Jordi Sànchez, que havien acudit al míting a donar suport a la llista.

La preferència pel president

Fonts de JxCat confien que la seva estratègia acabarà quallant perquè la resposta de la ciutadania és clara quan se li pregunta sobre el president: en totes les enquestes el més ben posicionat per tornar-ho a ser és Carles Puigdemont. Segons el CIS, la majoria de votants prefereixen l’actual cap de l’executiu (28,1%) respecte a Oriol Junqueras (15,6%) i Inés Arrimadas (14,6%), malgrat que els sondejos situïn per davant de JxCat tant ERC com Ciutadans. D’acord amb aquestes dades, les mateixes fonts creuen que poden acabar aglutinant la major part dels votants que van optar per Junts pel Sí a les eleccions del 27-S. Segons el CIS, el 35,3% dels electors que van votar la coalició de CDC i ERC, en aquests comicis votarien Junts per Catalunya. Un percentatge lleugerament inferior al que ara optaria per ERC (39,7%), però que creuen que poden consolidar i augmentar. “Si fins ara n’hem captat la meitat, també podem aplegar la resta”, asseguren fonts de la llista. No va ser casualitat, doncs, que ahir Puigdemont reivindiqués JxCat com la “millor herència” de Junts pel Sí.

Una situació judicial complicada

El principal missatge de JxCat -la tornada del president- es pot convertir en un bumerang si no pot complir-lo. Puigdemont es va comprometre ahir a tornar a entrar al Palau de la Generalitat, si guanyava les eleccions, acompanyat de tot el seu executiu. Tanmateix, fonts judicials de la defensa del president qualifiquen d’“incerta” la situació després del 21-D i només veuen dues coses clares: que Puigdemont tornarà i que serà detingut quan posi un peu en territori espanyol. En 72 hores hauria de ser portat a declarar al jutge Pablo Llarena, que decidiria sobre la seva llibertat. Si l’empresona, afirmen fonts jurídiques, estaria en la mateixa situació que Oriol Junqueras i dependria d’un tribunal el permís per poder acudir a la sessió d’investidura al Parlament. El resultat de les eleccions, doncs, “no té una correspondència automàtica” amb la situació processal del president, admeten les mateixes fonts. Ara bé, insisteixen que aquesta causa no és jurídica sinó política: “Si Espanya manté a la presó el president de la Generalitat elegit a les urnes, hi haurà un conflicte polític de primer ordre”.