Lastra acusa els comuns de "donar cobertura" a la unilateralitat: "Sense ells no s'hagués arribat tan lluny"

En el camí cap al 21-D, el PSC competeix amb els comuns per erigir-se com la millor opció per a l'acord i el canvi a Catalunya, dos conceptes que els candidats dels dos partits repeteixen als mítings. És per aixo que la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha disparat aquest divendres contra els de Xavier Domènech. La número dos de Pedro Sánchez, que ha participat en un acte del PSC a Amposta, ha criticat l'"equidistància" dels comuns, als quals ha acusat de "donar cobertura" a la unilateralitat: "Si no fos per ells, l'independentisme no s'hagués atrevit a anar tant lluny", ha afirmat.

"Cada cop que parlen del que passa a Catalunya, el que fan és tolerar o justificar el que està passant", ha continuat, retraient a l'espai d'Ada Colau el suport a l'1-O i el fet que trenquessin el pacte amb els socialistes al govern de Barcelona. "Parlen de diàleg i no el practiquen, però l'únic que volen és viure en conflicte permanent", ha sentenciat, recordant que Podem no ha volgut participar a la comissió per a la modernització del model territorial que els socialistes han impulsat al Congrés.

Iceta, al seu tron, ha advertit que si tornen a guanyar els independentistes Catalunya s'avocarà a la "ruïna total i completa" perquè "tornarà a manar la CUP" i se sortirà de la legalitat. "Passarem quatre anys més parlant del 155 i de la crònica judicial", ha dit, afegint que "el nostre país no s'ho mereix". El cap de llista ha deixat clar que votar Junqueras o Puigdemont suposa "donar la clau" a la CUP, els que volen "el canvi radical, la desobediència, sortir fora legalitat contra 'viento y marea'".

Els pesos pesants del PSOE comencen a aterrar a Catalunya per donar impuls al PSC quan s'està arribant a l'equador de la campanya. A l'espera que aquest cap de setmana arribi el torn de Pedro Sánchez, Lastra i el president del País Valencià, Ximo Puig, han donat suport a Iceta a Amposta. "Mai em sentiré estranger a Amposta o Catalunya. El Sènia no es una frontera, és un espai de trobada [...] i mai aconseguiran que el Sènia sigui una frontera!", ha arrencat Puig, que ha carregat contra la el "fanatisme" i la "intolerància" que creu que s'ha instal·lat a Catalunya. "El federalisme sí que és democràcia, és avançar junts, buscar solucions junts", ha conclòs.