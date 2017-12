L'independentisme perdria la majoria absoluta i Ciutadans empataria amb ERC com a primera força, segons el CIS

A poques hores de començar oficialment la campanya electoral del 21-D, el CIS ha fet públic aquest dilluns un estudi preelectoral sobre les eleccions catalanes. Una enquesta segons la qual l'independentisme perdria la majoria absoluta -la suma d'ERC, Junts per Catalunya i CUP se situaria entre els 66 i el 67 escons-, i en què hi hauria un empat tècnic entre els republicans i Ciutadans com a primera força.

En concret, segons el baròmetre ERC tindria 32 escons i Ciutadans entre 31 i 32 tot i que amb una estimació de vot superior. Per darrere se situaria Junts per Catalunya amb entre 25 i 26 escons, per davant del PSC amb 21, Catalunya en Comú i la CUP empatarien amb nou diputats cadascú i el PP seria última força amb només 7.

Amb aquest escenari, la propera legislatura seria difícilment governable ja que calen sumes de mínim quatre grups per assolir la majoria absoluta. Així, ERC, JxCat i la CUP necessitaren dels comuns per superar els 68 diputats, igual que Ciutadans, PSC i PP.

L'enquesta, amb una mostra de 3.000 entrevistes, projecte aquest resultat després de la cuina interna. Si es fes cas només del vot directe expressat pels enquestats -sense l'estimació de vot que fa després el CIS-, ERC guanyaria clarament les eleccions amb un 17,1% del vot, seguida de Junts per Catalunya amb un 13,7%.

Ciutadans, en canvi, només suma un 13,2% en intenció directa de vot, tot i que -prenent en consideració els resultats del 27-S, quan va superar les previsions amb 25 diputats- el CIS estima que aquest vot es dispararia fins al 22,5%, situant Ciutadans amb entre 31 i 32 diputats. Per darrere en intenció directa de vot hi ha el PSC amb un 12,1%, Catalunya en Comú amb un 6,6%, la CUP amb un 4,9% i el PP amb només un 2,5%.

Un 28,1% vol Puigdemont de president

Malgrat que JxCat apareix com a tercera força a les eleccions del 21-D, el seu candidat, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se situa com el preferit per part els enquestats per seguir al capdavant del Govern. Així, a la pregunta de qui prefereix vostè que sigui el proper president, un 28,1% dels enquestats respon Puigdemont. Per darrere, se situa Miquel Iceta amb un 15,8%; Oriol Junqueras amb un 15,6%, i Inés Arrimadas amb un 14,6%.

Més lluny apareixen ja el candidat de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, amb un 6,2%, seguit de Xavier Garcia Albiol amb un 2,6% i Carles Riera -al qual admeten no conèixer un 61,1% dels enquestats, amb un 1,5%.