L’unionisme sedueix els joves que fins ara s’abstenien

L’independentisme és el clar guanyador entre el sector més jove de la població, que acostuma a decantar-se per les opcions més rupturistes. Però aquest avantatge és cada cop més petit. L’1-O i l’amenaça de la proclamació de la independència han mobilitzat una part dels joves que fins ara no participaven en les eleccions. I s’han mobilitzat per donar suport a la unitat d’Espanya.

L’última enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), elaborada a partir d’entrevistes fetes a mitjans d’octubre, fixa, per una banda, que l’independentisme es dispara fins a màxims històrics i arriba al 48% (amb el 43,6% en contra), però, de l’altra, també mostra una tendència a la baixa pel que fa als més joves. A la pregunta de si “vol que Catalunya sigui un Estat independent”, un 52,1% dels joves d’entre 18 i 24 anys contesten que sí, mentre que un 44,4% diuen que no. Aquest resultat contrasta radicalment amb el de la mateixa enquesta feta al mes de juliol del 2016. En aquell sondeig, el percentatge d’independentistes entre els més joves era del 59% i el d’unionistes del 29,9%. És a dir, que l’avantatge de 30 punts que tenia l’independentisme s’ha reduït a 8 punts.

L’única explicació per a aquest canvi de tendència es troba en l’abstencionisme. Els joves que el 2016 no sabien o no contestaven davant la pregunta d’una Catalunya independent eren l’11,1%. A l’última enquesta, després de l’1-O, aquest percentatge cau fins al 3,4%. La nova tendència ja es notarà en aquestes eleccions, en les quals votaran per primer cop un total de 136.300 joves. A la següent franja d’edat, l’evolució és similar. Entre els votants dels 25 als 34 anys, el percentatge d’independentistes continua sent superior, però cada cop menys: si el juliol del 2016 l’avantatge era de 26 punts, a l’última enquesta s’havia reduït als 13 punts.

“Hi ha un sector de la població que fins ara no havia pres partit però que quan ha vist que s’acostava un moment decisiu ha pres posició”, explica Jordi Mir, professor de la UAB i director del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials de la Pompeu Fabra. Mir recorda que moltes persones que van participar en la protesta celebrada a Barcelona a favor de la unitat d’Espanya reconeixien que era el primer cop que es manifestaven. Aquest vot difícilment anirà al PP; optarà per partits que han connectat més amb la gent jove, com Ciutadans, el PSC i, entre les persones no tan marcades nacionalment, Catalunya en Comú - Podem, segons preveu Mir. “S’haurà de veure si els joves veuen el PSC com un nou partit, després de l’estratègia del PSOE d’apostar per Pedro Sánchez per rejovenir la formació”.

Segons l’enquesta del CEO, l’única franja d’edat en què l’unionisme guanya a l’independentisme és entre els més grans de 65 anys, en què hi ha un 51,5% a favor del no i un 42,4% a favor del sí. Aquest predomini dels independentistes entre els joves i de l’unionisme entre la gent més gran té una explicació generacional: “Els joves es qüestionen un sistema que no se senten propi”, continua Mir. Tant a Catalunya com a la resta de països, el sistema que els joves volen derrocar és el que va crear la generació que els precedeix, que el defensa votant els partits més conservadors. A Espanya, es produeix el mateix fenomen. El vot rupturista juvenil és patrimoni de Podem. El partit lila és el líder entre els menors de 45 anys. El PSOE, en canvi, domina entre els votants dels 45 als 64 anys i el PP entre els jubilats. Ciutadans, per la seva banda, té el seu nucli dur entre els que tenen entre 25 i 34 anys, segons el CIS.

A Catalunya, en canvi, els joves perceben l’independentisme com l’opció més trencadora i també més seductora. Pel que fa a Cs, un partit que destina molts esforços a connectar amb el votant jove, a Catalunya té la seva principal bossa de vots entre els votants de 18 a 24 anys, amb un 8,6%, però molt per darrere de Junts pel Sí (a l’enquesta ERC i el PDECat encara eren coalició), amb un 24,2%; Catalunya en Comú (16,7%), i la CUP (11,3%).

Dos blocs immòbils

El Procés ha situat els catalans en dos grans blocs i el transvasament de vots de l’un a l’altre és gairebé inexistent. Els defensors de la República Catalana poden canviar de partit, però molt difícilment es faran unionistes. El mateix passa en l’altre bloc. El percentatge de vots independentistes (CiU, ERC i la CUP) a les eleccions del 2012 i a les del 2015 (JxSí i la CUP) va ser exactament el mateix (47,8%), si bé hi va haver un augment de 357.668 vots. A les files unionistes (Cs, PSC i PP) van passar del 34,9% al 39% amb un increment de 264.691 vots. Tampoc hi ha gaire variació entre els comuns, que no estan ni pel sí ni pel no. ICV va obtenir un 9,8% dels suports el 2012, similar al 8,94% de Catalunya Sí que es Pot. Caldrà veure si l’1-O i el 155 fan variar aquesta distribució.