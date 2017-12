La CUP assegura que "no té por d'assumir responsabilitats" si es forma un Govern compromès amb la República

Després de l'encartellada d'aquest dilluns a la nit, la CUP ha triat Lleida per fer el seu primer gran acte de campanya. Desenes de persones han omplert el Teatre Principal de la capital del Segrià, on la candidata de la CUP per Lleida, Mireia Boya, ha explicat que la CUP està oberta a "assumir responsabilitats" de govern, però només si forma part d'un Govern que es compromet a fer efectiva la República de totes passades. I això vol dir, per a la CUP, fer-ho a través de la via unilateral: "No venim a fer un govern autonomista". En aquest sentit, la número 1 per Lleida ha enviat un missatge directe a Junts per Catalunya i ERC, a qui ha advertit que "el diàleg i la negociació" amb l'Estat "no poden partir mai de la negació del dret a l'autodeterminació".

Mireia Boya també ha tingut paraules per a Pablo Iglesias i els comuns: "Que ningú dubti quina papereta ha d'agafar que no només serveixi per no deixar dormir el feixisme, sinó per fer-lo adormir per sempre més". En aquest sentit, Boya ha advertit que "no es deixin enganyar pels comuns", perquè considera que una de les propostes que fa la llista que encapçala Xavier Domènech és una reforma constitucional que serveixi per encabir un referèndum d'autodeterminació, una via que Boya ha afirmat que és impossible: "No es pot ser independentista des de l'autonomisme". Per això, la número 2 de la CUP per Barcelona, Maria Sirvent, està convençuda que el 21-D la CUP sortirà a guanyar per "materialitzar la República".

En l'acte també hi ha intervingut l'exdiputada de la CUP Gabriela Serra, que ha apel·lat a totes les persones que van defensar les urnes l'1-O i els que "van aturar el país el 3 d'octubre i el 8 de novembre" a construir la República participant en el procés constituent. "Això no queda aquí: la República l'hem de construir a través d'un procés constituent, ho hem de fer des de baix, perquè no volem que passi com el 78 i que ho facin uns quants tancats en una habitació. Aquí no sobra ningú". De fet, els cupaires porten al seu programa electoral la creació de l'Assemblea Contituent, que hauria d'aglutinar la ciutadania per obrir el procés constituent.

Per materialitzar-ho, Serra creu que el 21-D és una oportunitat per continuar construint la República, i ha fet una petició directa a la ciutadania: "És imprescindible que continuem sense por i organitzats des dels barris i pobles". Per a l'exdiputada, l'independentisme té unes "conviccions que no es poden aixafar". "La nostra resistència ha sigut la nostra convicció", ha assegurat Gabriela Serra.

Presentació del vídeo de campanya

Els cupaires han aprofitat l'acte per presentar el seu vídeo de campanya que, a diferència dels anteriors, agafa un caire totalment diferent i intenta explicar què és la República i com s'hi arriba. Ho fa amb un to irònic, però reiterant que l'única manera d'arribar a materialitzar-la és la via unilateral. Els anticapitalistes també fan servir figures com el rei o dirigents del PP, com Xavier García Albiol, per ironitzar sobre la seva oposició a la independència.