Mor Albert Abelló, portaveu del PDECat a l'Ajuntament de Tarragona

El portaveu del PDECat a l’Ajuntament de Tarragona, Albert Abelló, ha mort aquest dimecres als 57 anys. Segons han confirmat a l’ACN fonts del grup municipal, el dirigent polític ha patit un infart. Abelló també ostentava la presidència del Consorci d’Aigües de Tarragona i havia sigut president de la Cambra de Tarragona. La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, s'ha fet ressò de la notícia en una piulada.

Tristor immensa en conèixer la mort del nostre company Albert Abelló.

Una abraçada ben forta a tota la família i amics i al @PDECatTarragona.

Descansa en pau Albert — Marta Pascal (@martapascal) 20 de diciembre de 2017

Per la seva banda, el grup d'ERC a Tarragona també ha expressat el seu condol per la mort d'Abelló. Els membres del PDECat a Tarrgona també han publicat missatges de tristesa per la mort del dirigent des dels seus comptes personals.