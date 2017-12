Moviments interiors que afecten el resultat

Benvolgut Miquel, suposo que, abans d’entrar en detall, avui coincidim en la resposta: els indecisos seran decisius. Ho seran, en primer lloc, perquè són molts. Aquesta és la meva sensació, necessàriament subjectiva, confirmada per totes les enquestes. Perquè aquestes eleccions -a més a més d’estranyes i tristes- són molt importants i interpel·len a tothom. En la mesura que es preveu una participació rècord, és lògic que el volum de votants que té clar que votarà però encara dubta sobre què votarà sigui superior al d’altres convocatòries. Incerteses que abans alimentaven l’abstenció ara provoquen dilemes a l’hora de triar les paperetes.

El resultat final de les eleccions de dijous dependrà, en gran mesura, dels indecisos. Però si ho analitzem des de la divisió en blocs que s’ha imposat com a relat dominant (tres candidatures independentistes, tres de constitucionalistes i una tercera d’“equidistant”) l’impacte serà mínim. La major part de transvasaments ja estan fets. Només els comuns, com a representants del tercer no-bloc, es poden estar disputant vots amb la CUP d’una banda i amb el PSC de l’altra. Ara bé, hi ha possibles espais d’intersecció que, tot i ser teòricament intrablocs, afecten la lògica dels -des del meu punt de vista- tres blocs.

Hi ha, sembla, una part important d’indecisos entre Ciutadans i PSC. Les lectures simples i interessades igualen el que representen. Però -malgrat els estirabots de Borrell- són dues propostes molt diferents. En relació al caràcter polític del problema, a la llengua o a la nació són molt diferents. En la mesura que el repartiment dels vots d’aquests indecisos afavoreixi els socialistes, l’espai central, el tercer bloc (on sembla que només hi ha els comuns) s’ampliarà.

Seduir els indecisos

Això mateix es dona en el bloc independentista. Hi ha dues candidatures que “viuen” a la República Catalana. En canvi, ERC accepta -tot i que ara amb la boca petita- que a partir del 22 caldrà construir un projecte diferent. Partint de l’exigència de l’excarceració dels presos, però amb una mirada cap al futur, buscant alternatives polítiques i possibles. Per tant, aquest resultat a l’interior dels blocs -allò que decideixin els indecisos independentistes- també afectarà els moviments dels blocs. Quatre dies per convèncer a molts. I si em permeten un consell fet des de la modèstia: si vols seduir els votants que dubten, no siguis especialment agressiu amb les alternatives més properes. Quan ho fas, potser sense voler, estàs atacant a qui vols seduir.