Mundó torna a Estremera: "Ha estat emotiu retrobar-me amb l'Oriol i amb el Quim, però encara hi ha un vidre pel mig"

Carles Mundó va quedar en llibertat sota fiança dilluns 4 de desembre després de 32 nits a la presó d'Estremera. Aquest diumenge ha tornat a Madrid perquè allà hi va deixar dos companys de Govern, que continuen "injustament empresonats". "Ha estat molt estrany. No ve de gust tornar a un lloc així, però tenia moltes ganes de veure a dos companys i amics. Ha estat emotiu retrobar-me amb ells, però encara hi ha un vidre pel mig", explica Mundó en conversa amb l'ARA.

El conseller, que dilluns a les 16h es va fondre en una abraçada amb Junqueras abans d'acomiadar-se de qui havia estat el seu company de cel·la durant 32 nits, s'ha hagut de conformar amb veure'l darrera del vidre de la sala de visites. "Hem pogut parlar, però no repetir l'abraçada. Ens hem hagut de conformar amb tocar el mateix vidre", lamenta. Des que va sortir d'Estremera no havia tornat a parlar amb ell: "Les trucades estan molt limitades i s'han de reservar a la família".

Rebre visites trenca la monotonia de l'estada a la presó. La seva condició d'advocat li ha permès agilitzar els feixucs tràmits burocràtics que les visiten han de superar abans de rebre el vistiplau dels serveis penitenciaris. "Els he vist bé. Estan forts i serens. I els hi he pogut traslladar de primera mà el suport de la gent", comenta Mundó.

Tant Junqueras com Forn estan esperançats que aviat s'acabi un empresonament que consideren "injust". "No hi ha motius per mantenir-los empresonats i menys si fan servir arguments de violència", afirma. Sota el pretext d'un possible "esclat de violència" si quedaven en llibertat, el Tribunal Suprem els ha mantingut a la presó, tot i alliberar als altres sis membres del Govern.

Mundó ha viatjat amb AVE fins a Madrid. A Atocha l'esperava el cotxe d'una voluntària de l'ANC, amb el que ha recorregut els 70 quilòmetres que separen l'estació de la presó d'Estremera.

Camí de Madrid. Amb el cor encongit, torno a la presó d’Estremera per visitar l’Oriol @Junqueras i en @QuimForn. No descansarem fins que surtin ells i els Jordis! Els traslladaré tota la vostra estima i suport!!! pic.twitter.com/A87xhBJ0yR — Carles Mundó (@CarlesMundo) 10 de diciembre de 2017

Mundó ha estat el primer que en campanya ha assenyalat a Oriol Junqueras com el "millor candidat" a convertir-se en el proper president de la Generalitat. Ell està convençut que, un cop passada la campanya electoral, quedarà en llibertat. I també pensa que continua a la presó per evitar que faci campanya. "Ell considera injust que no estigui en igualtat de condicions amb els altres candidats", apunta el conseller de Justícia i número 5 de la candidatura dels republicans.

L'últim missatge que Junqueras ha demanat a Mundó que faci arribar és la solidaritat amb els altres dos presos polítics, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que aquest diumenge passaran la seva cinquanta-sisena nit a la presó de Soto del Real.