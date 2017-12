Netflix compra un documental sobre el Procés

Els directors Gerardo Olivares i Álvaro Longoria han començat a rodar un documental sobre el procés independentista i les eleccions a Catalunya que distribuirà en exclusiva Netflix, segons ha confirmat a Efe una portaveu de la plataforma. El servei de 'streaming' n'ha comprat els drets de distribució, però no n'és productor.

El treball s'està rodant a Catalunya i hi participaran polítics de diferents ideologies per reflectir els diferents punts de vista sobre els esdeveniments, ha indicat la mateixa font. De fet, segons 'El País', les càmeres del documental estan seguint aquests dies els candidats a les eleccions del 21-D en els actes de campanya i en reunions amb els seus col·laboradors. El diari assegura que també participaran al documental "activistes i tot tipus de personalitats".

Abans de posar en marxa aquest projecte, Gerardo Olivares ha dirigit pel·lícules de ficció com 'Entre lobos' o 'El faro de las orcas', i el 2002 va dirigir el documental 'Tíbet, libertad en el exilio'. Longoria, per la seva banda, ha signat documentals sobre el Sàhara ('Hijos de las nubes') i Corea del Nord ('The propaganda game').

Tots dos, juntament amb Rafael Portela, són també productors del treball sobre el Procés, el títol del qual de moment no s'ha fet públic. Tampoc no s'ha fixat encara la data d'estrena, tot i que s'espera que vegi la llum coincidint aproximadament amb la investidura del pròxim president de la Generalitat.