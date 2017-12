Bel Olid: "Em fa molta il·lusió la Constitució catalana. Si cal la recitaré a sobre de la cadira el dia de Nadal"

Quin és l’article 156 de la Constitució?

El 156? No en tinc ni idea.

I algun altre article?

Tenim un problema de colonització cultural que fa que sapiguem molt millor la Constitució dels EUA que la de l'estat espanyol, però el que em fa molta il·lusió és la que redactarem ara. Si cal me l'aprendré de memòria i la recitaré a sobre de la cadira el dia de Nadal.

T'has llegit el programa electoral del seu partit?

Sí, home, i tant que l'he llegit.

És del millor que has llegit últimament?

Literàriament no, revolucionàriament no està malament.

Em sabries dir el cap de llista per Tarragona?

El Xavi Milian.

Quin és el salari mínim interprofessional?

Crec que en net són una mica des de 600 i en brut uns 900.

Ara va pels 700.

Em dones una alegria, perquè com que a la CUP cobrem el SMI per 2,5, cobraré una mica més.

David Fernàndez, Antonio Baños, Carles Riera... La furgoneta de la CUP sempre la condueixen homes?

Aquesta visió una mica centralista es pot contradir dient que tenim 4 llistes i que les dues llistes de Girona i Lleida les lideren Natàlia Sánchez i Mireia Boya.

Si no m'equivoco vas posar de condició que el presidenciable no fos una dona.

A mi m'agradaria que tots quatre fossin una dona. De tota manera no tenim presidenciable. Si la meva carta als Reis es complís i al CUP presentés presidenciable, es decidiria en assemblea i jo empentaria perquè fos una dona.

I si l'assemblea decideix que ha de ser Bel Olid...

No sortiria el meu nom, però si sortís, esclar que sí.

Em podries dir tres organitzacions que formin part de la CUP i que no siguin ni Endavant ni Poble Lliure?

Crida Constituent és la més evident, i tenim Arran, que són els joves, que empenyen molt. Als col·lectius feministes hi tenim molt de cupaire.

A quin candidat convertiries en protagonista d'una novel·la?

Ui, no. Això el Sebastià Bennasar ho fa molt bé, que fa novel·les amb la realitat més fosca de la política.

Quina novel·la recomanaries a Xavier García Albiol?

Ai, Déu meu. No he pensat mai en Xavier García Albiol en aquests termes, com a lector... Però qualsevol de les bones que estic llegint. Potser uns contes de l'Alice Munro.

Qui tindrà més feina, el teu perruquer o perruquera o Junts per Catalunya i Esquerra per convèncer la CUP per pactar?

Jo no tinc perruquer, m'ho faig jo. No sé si es nota el caos dels meus cabells. Ells tindran una mica més de feina.

Sempre has votat la CUP?

Sempre que he pogut. Vivia en un poble en què no hi havia opció a les municipals.

Un independent deixa de ser-ho quan entra en una llista o et veuries capaç de votar en contra d’una decisió del teu partit si no hi estàs d’acord?

Podré discrepar del que vulgui sempre, i discreparé. Una altra cosa és que a la llista on estic representant una gent es decideixen les coses en mecanismes col·lectius i potser no és la meva veu la que compta, sinó la dels altres.

Amb quin candidat del 155 et faries un selfie?

Ai, és que jo amb les persones no hi tinc problemes, tinc problemes amb les idees. Amb qualsevol que m'ho demanés.