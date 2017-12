Omella demana als cristians que "no votin partits que vagin contra la religió"

A cinc dies de les eleccions del 21 de desembre, l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, s'ha pronunciat sobre la convocatòria i ha demanat "coherència interna" als votants cristians i que no votin partits polítics "que vagin contra la religió". En declaracions al programa radiofònic 'Converses' de COPE Catalunya i Andorra, Omella ha afirmat que les eleccions catalanes han de servir, independentment del seu resultat, per "avançar en la convivència" i "en el bé de tots".

Per això, ha fet una crida a la participació. "Estem cridats a ser constructors de pau. Hem d'aprendre a passar per sobre de les nostres idees i construir la fraternitat entre tots", ha apuntat.

Omella ha fet notar la "divisió" que hi ha dins de la societat "per qüestions polítiques" i s'ha mostrat "dolgut" per la situació "molt tensa i complicada" existent, així com la marxa d'empreses de Catalunya.

El cardenal arquebisbe considera que el camí "de la pau i no de l'enfrontament" implica exercir "la magnanimitat i la humilitat per part de tots". A més, ha fet una crida perquè cap cristià tingui por de manifestar-se. "No ha d'amagar la seva condició", ha assenyalat. "La família cristiana aporta un bé en la societat: la unió, la fidelitat, l'educació i el respecte. No tinguem por de manifestar-nos creients", ha subratllat.