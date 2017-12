El PP demana a tots els ciutadans de l'Estat que truquin a amics i familiars catalans perquè votin "per Espanya"

El PP ha difós un vídeo a través de les xarxes socials en què es dirigeix a tots els ciutadans de l'Estat perquè truquin als seus familiars i amics que viuen a Catalunya i els demanin que "votin per Espanya" i, en concret, votin el PP.

Al vídeo, els populars apel·len a les persones "enfadades" perquè "els independentistes volen trencar el país", a aquells que van "sortir al carrer per cridar que Catalunya és Espanya" i també als que van "tranquil·litzar-se" quan el govern espanyol va aplicar el 155 per "garantir la llei". "Si vols que familiars i amics es reconciliïn, tens una oportunitat: parlar amb la teva família i amics a Catalunya perquè el 21 de desembre votin per Espanya, votin el PP. Perquè Espanya és la solució", diu el vídeo.

✅ El 21D tenemos una oportunidad: llama a tu familia y amigos en Catalunya para que voten por España, para que voten @PPopular porque #EspañaEsLaSolución #LaSoluciónEsPP pic.twitter.com/osNW4lNRSf — PP Català (@PPCatalunya) 14 de diciembre de 2017

Es dona el cas que no només els independentistes han fet del 21-D un plebiscit sobre el 155 i el referèndum de l'1-O: també el PP llegirà en clau estatal les eleccions convocades pel mateix Mariano Rajoy. En les seves visites a Catalunya aquestes últimes setmanes, Rajoy ha reclamat als catalans consolidar els efectes “positius” que, sota el seu parer, ha tingut l’aplicació de l’article 155, que ha posat punt final al “romanço de l’independentisme”.

En els discursos electorals, tant Rajoy com el candidat del 21-D, Xavier García Albiol, que no surt en cap moment al vídeo, també fan referència sovint a la "fractura social" que es viu a Catalunya després de l'1-O.