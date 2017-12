El PP del Prat critica l'ajuntament per fer servir el groc en un vídeo promocional de l'arribada dels Reis

El PP del Prat ha criticat un vídeo de l'ajuntament per "fer campanya de l'independentisme" en l'arribada dels Reis. El portaveu del PP de l'Ajuntament del Prat, Miguel Ángel Ochoa, ha assegurat que el vídeo, en què el consistori promociona el Nadal i l'arribada dels Reis d'Orient a la ciutat, "fa campanya en favor de l'independentisme". "És inadmissible que el govern del Prat hagi utilitzat un vídeo promocional dirigit especialment als nens per fer campanya a favor de l'independentisme, ha comentat en una nota que ha difós el partit.

"És una més mostra del fanatisme ideològic i de l'adoctrinament de menors que l'independentisme acostuma a utilitzar", afegeix.

Per al PP, la imatge groga que utilitza el vídeo per identificar la silueta dels Reis d'Orient és una "clara al·lusió als llaços grocs utilitzats per l'independentisme per demanar l'alliberament dels presos polítics". A banda, el Partit Popular també critica la "càrrega ideològica de la lletra" per frases com aquestes: "No tindrem por", "per un món millor" i "units tindrem força".