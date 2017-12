El PP passa a l'atac de la mà d'Adolfo Suárez: "El meu pare no va saltar-se ni les lleis franquistes"

El PP passa a l'atac contra l'independentisme en el tram final de la campanya. I ho ha fet a través del missatge -contundent- però també a través del context. Ha citat el candidat el 21-D, Xavier García Albiol; el sots secretari general de comunicació del partit, Pablo Casado, i el fill de l'expresident espanyol Adolfo Suárez, Adolfo Suárez Illana, al mateix lloc on ahir feia exactament catorze anys el PSC, ERC i ICV-EUiA van signar el Pacte del Tinell per formar el primer govern del tripartit, un pacte que, segons Suárez, és el "més ignomiós de la història política per aïllar l'adversari" i que ha situat com "l’inici de la fractura de la convivència" a Catalunya.

També Casado ha situat aquell pacte com el detonant del conflicte territorial. Parafrasejant la famosa fase de Gerard Piqué, ha dit que amb aquell acord "va començar tot", i ha citat el "sectarisme" polític i la divisió entre "polítics bons i dolents", entre "jutges afins o no" i entre "nens que al pati parlen en una llengua o en una altra". "L'inici va ser el 2003, no va ser amb el recurs [contra l'Estatut] del 2010 ni amb la sentència del Constitucional", ha insistit.

Amb tot, Suárez ha sigut l'autèntic protagonista de l'acte, tot i fer la intervenció més curta. Ha reivindicat la figura del seu pare, a qui ha defensat a capa i espasa per haver complert sempre la llei, i per això ha assegurat que el llegat del seu pare "el representa el PP", de qui ha dit que és el millor patit que pot garantir elcompliment de la legalitat i, per tant, pot aturar el Procés.

Així, ha contraposat Adolfo Suárez pare amb les actituds dels independentistes, a qui ha retret que s'hagin saltat la legalitat. "El meu pare no era un president democràtic; al meu pare el van nomenr a dit, i això no cal amagar-ho", ha afirmat. Però ha dit que "fins i tot tenint una bateria de lleis franquistes, que no eren democràtiques", el seu pare, expresident espanyol amb UCD, "no es va permetre violar-ne ni una". "El meu pare no va saltar-se ni les lleis franquistes", ha insistit, i no ho va fer perquè "ho havia promès per Déu" i perquè per a ell transgredir les lleis era "trencar la convivència". En un retret implícit als independentistes, ha dit que Suárez va "utilitzar les lleis franquistes per canviar-les".

El candidat popular ha aprofitat les paraules de Suárez per carregar contra el president Carles Puigdemont. "El meu pare no va ser escollit democràticament, però va demostrar que era un demòcrata. A alguns els han escollit democràticament, com a Puigdemont, però actuen com a dictadors de països subdesenvolupats", ha afirmat, i ha elevat el to contra l'independentisme.