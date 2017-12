El PP demana sis anys de presó per a cada un dels joves d'Arran que van intentar entrar a la seu dels populars

El PP demana sis anys de presó per a cada un dels sis joves d'Arran que van ser denunciats per haver intentat ocupar la seu dels populars de Barcelona aquest mes de març. En un tuit, l'organització juvenil ha anunciat que el PP els demana un total de 36 anys de presó "per defensar el referèndum de l'1 d'octubre".

⚠️ÚLTIMA HORA⚠️ El @PPCatalunya ens demana 36 anys de presó per defensar el referèndum de l'1 d'octubre. Continuem la lluita #SensePor! ✊ pic.twitter.com/4EZWYK8Lw3 — Arran (@Arran_jovent) 6 de desembre de 2017

Segons fonts de l'organització juvenil, en la denúncia dels populars se'ls acusa d'un delicte de "desordres públics" que comportaria tres anys de presó, i també d'un delicte "de violació de domicili de persona jurídica", penat amb tres anys de presó. Aquest estiu, els Mossos d'Esquadra van detenir tres dels denunciats, que es van negar a declarar davant del jutge que els havia citat a la Ciutat de la Justícia.

L'escarni a la seu del PP que Arran va fer al març va donar el tret de sortida de la seva campanya per al referèndum de l'1-O. Una trentena de joves van intentar entrar a la seu dels populars, i a la paret hi van enganxar cartells amb el lema "L'organització és la clau de volta".