El PP, l'últim partit a difondre el programa electoral: escoles sense "adoctrinament" i tancar "xiringuitos polítics"

El candidat del PP el 21-D, Xavier García Albiol, no es cansa de reivindicar en els mítings electorals que el seu partit és el principal valedor de l'article 155 i d'haver posat el fre als plans independentistes del govern de Junts pel Sí a través de la convocatòria d'eleccions. Presumeix de l'estratègia de Mariano Rajoy d'haver dissolt el Parlament just després que es declarés la independència i promet que, si ell governa, respectarà la Constitució. Però tot i presentar-se com el principal defensor i impulsor del 155 i el partit que ha convocat les eleccions al Parlament, el PP ha estat l'últim partit a presentar el programa electoral. Ho fa fet aquest dijous, tres dies després de l'inici de la campanya electoral.

El programa té 150 punts, i més d'una cinquantena són mesures per acabar amb el procés sobiranista i revertir les conseqüències que ha tingut en diverses institucions públiques. Per exemple, el PP garanteix que "desmantellarà" les estructures d'estat, assegurarà una escola "sense adoctrinament" i farà de TV3 i Catalunya Ràdio uns mitjans "plurals" als quals "ajustarà la despesa", les retribucions dels alts càrrecs i la producció externa del pressupost. Entre altres mesures, Albiol inclou la que ha dit aquest matí al Prat de Llobregat, en què ha promès reduir "dràsticament" les 391 entitats que formen part del sector públic de la Generalitat, que considera, tal com recull el programa, "xiringuitos polítics".

Amb tot, els populars prometen acabar amb "l'obsessió del separatisme excloent" i la "monopolització nacionalista de les institucions, els mitjans de comunicació i la societat civil", i ho faran, diuen, defensant "amb orgull" el bilingüisme i tornant "la normalitat, la seguretat jurídica i l'estabilitat institucional" a Catalunya. "Els carrers han de tornar a ser un espai de trobada cívic. Treballarem sense descans per superar l'etapa de confrontació en la qual s'ha enfonsat la política catalana els últims anys", promet.

Albiol: "Volem que tornis als sopars amb amics i familiars"

En el programa, el PP inclou un breu text d'Albiol dirigint-se als seus votants potencials en què els diu que vol obrir una nova etapa per "tancar ferides i recuperar les amistats i els afectes perduts" els últims mesos, molt convulsos políticament al país. Albiol aprofita també que les eleccions cauen en dates nadalenques per burxar entre les suposades divisions familiars que ha causat l'independentisme. "Volem que tornis a aquells sopars amb amics i familiars on la discussió política no ho monopolitzava tot, recuperar el respecte pels sentiments de tots", sosté Albiol.

Abans d'especificar els 150 punts d'un programa centrat a aturar el Procés, el PP parafraseja l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas. "Tant de bo que, com fa 40 anys, la democràcia amb pluralitat, la llei amb legitimitat i la llibertat en la concòrdia puguin saludar de nou els ciutadans de Catalunya amb un 'Ja soc aquí'".