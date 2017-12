El PP obté el pitjor resultat de la seva història i s’enfonsa al grup mixt

260x366 El candidat del PP, Xavier García Albiol, durant la nit electoral, a l’hotel Grand Marina de Barcelona. / MANOLO GARCIA El candidat del PP, Xavier García Albiol, durant la nit electoral, a l’hotel Grand Marina de Barcelona. / MANOLO GARCIA

De res ha servit presentar-se com els artífexs del 155, reivindicar-se com els que han posat les urnes per “donar veu” a tots els catalans i entregar-se a la figura de Mariano Rajoy. Les pitjors previsions -les enquestes els donaven com a mínim cinc escons- encara eren optimistes per al PP: els tres diputats del PP són el pitjor resultat de la seva història. Amb un Xavier García Albiol que encadena dues eleccions consecutives reduint suports, el PP perd vuit escons i compartirà el grup mixt amb la CUP durant la pròxima legislatura. Cal remuntar-se fins al 1988 per trobar uns registres tan dolents del PP, però fins i tot aquell any, en què Jorge Fernández Díaz va liderar els 6 escons d’Alianza Popular, van fer un millor paper.

El PP és el gran perdedor de les eleccions. Primer, perquè els resultats esdevenen una desautorització a l’estratègia de Mariano Rajoy, que va convocar personalment les eleccions del 21-D per aturar el Procés. Els populars van afrontar els comicis com un plebiscit sobre el 155 i amb els resultats a la mà s’evidencia que han fracassat estrepitosament: han perdut 170.000 vots i vuit escons, i són l’última força al Parlament.

Segon, perquè han vist com l’espai polític a favor de la unitat d’Espanya ja no el lideren ells, com havien fet des de la recuperació de la democràcia, sinó que Ciutadans es consolida com el referent unionista a Catalunya. A més, a nivell global, el PP tampoc compleix l’objectiu d’aconseguir una majoria constitucionalista que faci possible un “canvi” a la Generalitat, amb un Govern unionista que ells volien compartir amb Ciutadans i el PSC. “No hem sigut capaços de sumar una majoria alternativa a l’independentisme”, va admetre Albiol, que va retreure que això és una “mala notícia” fins i tot per als que celebraven haver guanyat les eleccions, en una al·lusió a Cs.

Dura derrota a la ciutat d’Albiol

Però encara hi ha un tercer motiu per a la decepció popular: el PP ha quedat esborrat als seus feus municipals. I això cou especialment a Xavier García Albiol. Candidat, president del PP, regidor i senador, ell és sobretot exalcalde de Badalona, la ciutat que va governar durant quatre anys i on va tornar a guanyar el 2015. Si a les eleccions del 27-S el PP hi va ser segona força amb el 22,7% -els va superar de poc JxSí-, ahir va caure per sota del 9% i es va convertir així en el partit amb menys suports a la seva ciutat. Cs va guanyar amb comoditat a la terra d’Albiol, una dolorosa derrota personal per al candidat del PP.

A Pontons (Alt Penedès), l’únic municipi governat pel PP, es va donar una situació similar: als comicis del 2015 el PP hi va ser segona força amb poc més del 22% dels vots, mentre que ahir es van enfonsar fins al quart lloc, amb el 13%.

Els resultats del PP -molt per sota de les seves expectatives- posen el govern de Mariano Rajoy en seriosos problemes. Ni la presència del president del govern espanyol, que va agafar les regnes de la campanya d’Albiol, ha evitat la debacle dels populars. En l’aire queda ara si el líder del PP a Catalunya assumirà alguna responsabilitat, tenint en compte que en les dues eleccions que ha sigut candidat ha perdut més de 330.000 vots. Albiol, que ahir no va acceptar preguntes, va dir en una conversa informal amb periodistes durant la campanya: “Si trec menys de tres escons, potser sí que he de marxar del país”.