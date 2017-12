Comín entra en campanya: "El PSC hauria de renunciar a les sigles i dir-se PUS, Partit Unionista Sobretot"

Deu dies han passat des que va començar la campanya electoral. Carles Mundó va ser el primer dels consellers d'ERC en incorporar-se a la dinàmica electoral d'ERC. Ho va fer només unes hores després de sortir de la presó d'Estremera. Raül Romeva i Dolors Bassa el van seguir al cap d'unes hores. Però fins a aquest dijous a Sant Andreu de la Barca no s'havia vist a cap dels consellers del partit que són a Bèlgica. Toni Comín ha estat un dels protagonistes del míting dels republicans en aquesta ciutat del Baix Llobregat governada pel PSC, precisament aquest dijous el blanc de les crítiques d'Esquerra. "Avui el PSC no representa res, ni els ideals del catalanisme ni els de la justícia social. Només representa l'unionisme. Avui hauria de renunciar a les sigles i s'hauria de dir PUS, Partit Unionista Sobretot", ha ironitzat.

Des de l'exili belga, Comín només havia participat en un acte de campanya i no precisament dels republicans. El passat 5 de desembre, en el primer dia de campanya, es va sumar a Carles Puigdemont i els consellers del PDECat en l'acte d'homenatge que la candidatura de Junts per Catalunya va fer a Jordi Turull i Josep Rull, que havien sortit de la presó el dia abans. Una imatge que no va agradar als dirigents d'Esquerra.

"Fins ara no els hem fet sortir, però això canviarà", reconeix una font del partit. Aquest dijous les seves crítiques al PSC han estat contundents en l'intent dels republicans de reivindicar-se com el veritable pal de paller del socialisme, que consideren "orfe" amb la deriva del PSC.

Comín és el número 5 de la candidatura i, com fa amb Puigdemont, ERC assumeix que no podrà tornar a Catalunya. Si ho fa, serà detingut i es passarà "una llarga temporada a la presó", perquè no podrà argumentar que no té risc de fuga. Això és el que Mundó explica per a Puigdemont, i que el partit assumeix que es compleix idènticament per a Comín i per a Meritxell Serret, número 1 per Lleida. Per això, quan surtin escollits, probablement tots dos hauran de fer un pas al costat, tenint en compte que no compleixen els requisits per poder delegar el vot, expliquen algunes fonts consultades per l'ARA.

En tot cas, Esquerra vol reivindicar el "Govern legítim", del qual, com JxCat, té membres a la presó -el cap de llista, Oriol Junqueras- i a l'exili. I la d'aquest dijous no serà l'única vegada que un vídeo de Comín i Serret comparteixi protagonisme amb els Romeva, Mundó, Bassa i amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la número 2 del partit, Marta Rovira.