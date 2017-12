El PSC busca impuls en el socialista “de tota la vida”

Les enquestes, els missatges als mítings i les converses off the record amb dirigents o candidats unionistes refermen cada dia més la idea que Miquel Iceta és el candidat no independentista amb més possibilitats de ser investit president. Al PSC ho tenen clar, i per això el cap de llista no té problemes per posar la seva investidura com a condició per pactar amb Cs i el PP després del 21-D. Fonts socialistes admeten, però, que per donar cobertura a aquesta exigència cal aprofitar fins a l’últim segon el marge de creixement que tots els sondejos donen al PSC. L’apel·lació al vot útil va tornar a fer-se un lloc ahir a l’acte central del partit, on Iceta va cridar a files els votants socialistes “de tota la vida” que en les últimes eleccions van optar per Arrimadas i que potser mediten si fer-ho també aquest cop.

Les més de 5.000 persones que es van aplegar al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, al Fòrum, van convertir el míting en tot un acte de força que el PSC no feia des de fa molt temps. “Ens mereixíem recuperar el somriure, l’esperança, l’optimisme”, va dir Iceta, que va oferir-se per recuperar, també, el catalanisme que durant molts anys havia ocupat la centralitat al país. “Aquell catalanisme basat en la feina, els valors, la negociació, el pacte, els avenços. El catalanisme basat en l’europeisme i la legítima voluntat d’influir en la política espanyola. Aquell catalanisme és el nostre”, va reblar el candidat.

Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero i Josep Borrell l’avalaven assentint i aplaudint des de la primera fila. L’últim, vestit amb una americana de pana que evocava els mítings de Felipe González, va complir amb la seva funció: disparar a discreció contra l’independentisme per calmar l’electorat descontent amb la tebior unionista del PSC. L’exministre va carregar contra “mossèn Junqueras” i el va acusar de tenir una “actitud predemocràtica” i “medieval” per haver dit que el 21-D cal escollir entre el bé i el mal. L’expresident espanyol s’hi va sumar per advertir a l’independentisme que “cap home ha d’estar per sobre d’una llei”, encara que actuï “en nom d’un déu nacionalista, religiós o ideològic”. “Primer les lleis i després la voluntat dels homes”, va sentenciar Zapatero, remarcant que la comunitat internacional ha sigut unànime amb el desenllaç del Procés: “No és ni seriosa ni admissible una declaració unilateral d’independència”. Oportunament es va emetre un vídeo de l’alcaldessa de París, la socialista Anne Hidalgo, en què tancava files amb els socialistes i la unitat d’Espanya.

“Votar sense revenja”

Sánchez va ser més moderat que Zapatero, amb qui va voler fer les paus després del suport de l’expresident a Susana Díaz a les primàries del PSOE. “Hem tingut diferències, però quin socialista no ha tingut diferències amb un altre company?”, va dir, elogiant “les conquestes” que l’excap del govern espanyol va aconseguir per a les “persones”. El líder del PSOE, de fet, va reivindicar la “mà esquerra” d’Iceta, alhora que el candidat alertava del “gir a la dreta” que suposaria una victòria de Cs.

Els dos líders socialistes van coincidir, també, a fer una crida a “votar sense revenja”. Una nova apel·lació al vot fronterer amb els d’Arrimadas que va completar Iceta resumint la seva oferta diferenciada: “Un no a la independència a favor de més autogovern, més bon finançament i més polítiques socials”. La formació taronja, va concloure, suposaria un “retrocés”.

LA PROPOSTA

Iceta va diferenciar-se de Cs oferint més autogovern, finançament i polítiques socials

EL RETRET

Borrell va acusar Junqueras de tenir una actitud “medieval” i “predemocràtica”

EL DETALL

Sánchez i Zapatero van fer les paus després del suport de l’expresident a Susana Díaz