El PSC només suma un escó i Iceta admet la derrota: "No són els resultats que perseguia"

Iceta decep les enquestes i els socialistes perden les opcions de liderar un bloc unionista. El PSC ha aconseguit 17 diputats i el 13,8% dels vots en les eleccions del 21-D, tan sols un escó més que el 27-S i poc menys d'un punt percentual per sobre dels resultats del 27-S. La candidatura de Miquel Iceta s'ha quedat lluny dels pronòstics, que el situaven per sobre dels 20 escons. En total, el partit ha sumat 592.803 vots, gairebé 70.000 més que en les últimes eleccions.

El candidat socialista ha reconegut en la seva compareixença que aquests no eren els resultats que perseguien i que la seva formació no s'ha convertit en l"alternativa al bloc sobiranista. Iceta ha felicitat Ciutadans per la seva victòria en vots i escons. El líder del PSC ha recordat a la majoria independentista que ha perdut escons respecte als resultats del 27-S i que el bloc continua fora de la majoria absoluta en vots.

En aquest sentit, Iceta ha avisat que els resultats permeten investir un president per formar govern, però que aquest "ha d'actuar en el marc de la legalitat vigent" i "descartar la via unilateral que tant ha perjudicat les institucions i el país". No obstant això, el socialista ha rebutjat mantenir l'immobilisme i s'ha mostrat convençut que la seva via per trobar "solucions acordades" s'imposarà. Així doncs, ha reiterat que es posa a disposició de les forces polítiques per posar en marxa un nou Parlament que afronti el conflicte amb l'Estat.

De fet, aquests 18 diputats en les eleccions del 21-D mantenen els socialistes per sota dels 20 escons que va aconseguir Pere Navarro el 2012, quan el partit va perdre vuit escons en el primers indicis de l'efervescència del Procés sobiranista. Tot i així, aquesta és la primer vegada que el PSC aconsegueix millorar el número d'escons al Parlament des del 1999, quan en tenia 50.

Els socialistes han millorat resultats a alguns dels seus feus a l'anomenat 'cinturó roig'. A la comarca del Baix Llobregat, la formació ha aconseguit el 19,39% dels vots, un punt per sobre del 27-S, però ha mantingut la segona posició per darrere de Ciutadans, que ha acaparat el 31,75% dels sufragis.

Derrotat per Ciutadans al 'cinturó roig'

A l'Hospitalet de Llobregat, el PSC ha sumat el 23,13% dels vots, ni un punt percentuals més que fa dos anys, mentre que a Santa Coloma de Gramenet s'ha quedat en el 23,81%, dos punts per sota dels resultats de les últimes eleccions. En tots dos casos, el partit vermell s'ha hagut de conformar amb la segona posició després de la llista d'Inés Arrimadas. D'altra banda, al Barcelonès el socialistes han perdut la segona posició en vots a ERC i han representat el 16,87% dels vots, encara que han quedat tres punts per sobre del percentatge de vot de les últimes eleccions.

Abans de conèixer els resultats, el secretari d'organització i director de campanya del PSC, Salvador Illa, ha valorat positivament l'"altíssima" participació en les eleccions d'aquest dijous, en què "tothom que ha volgut ha pogut expressar lliurement el seu vot". El dirigent socialista ha indicat que aquesta mobilització "donarà encara més legitimitat als resultats". Illa també ha destacat que ha sigut una votació "tranquil·la" i "sense incidents".

Durant les últimes eleccions catalanes del 27-S, Iceta va salvar la formació de la caiguda lliure (el 2012 ja va baixar de 28 a 20 escons amb Pere Navarro) i va aconseguir 16 escons per als socialistes. Aleshores el partit va representar el 12,72% dels sufragis, un total de 523.283 vots.

Un to més moderat per ser el candidat del "consens"

Per a aquests nous comicis, l'objectiu principal del PSC era millorar el nombre de diputats i, davant el difícil repte de fer el 'sorpasso' a Arrimadas, intentar buscar el consens per ser investit president. La mitjana de les enquestes donava als socialistes una forquilla d'entre 21 i 22 diputats, una xifra amb la qual el partit ja està satisfet, encara que les més optimistes estiraven fins als 25 escons.

El líder socialista ha confiat aquesta campanya en la seva marca i ha optat per presentar-se com l'únic candidat unionista d'esquerres. Iceta s'ha volgut diferenciar del to de Ciutadans i el PP amb propostes més concretes que la resta del bloc constitucionalista per resoldre el conflicte amb l'Estat. El socialista ha promès més autogovern i un millor finançament autonòmic per aconseguir fer el salt a la Generalitat.

La formació esperava recollir el suport dels votants dels comuns més desencantats amb el Procés i els empresaris que van votar Unió el 27-S. De fet, el PSC va arribar a un acord electoral amb Units per Avançar, i l'exconseller Ramon Espadaler és el tercer a la llista de Barcelona.