Puigdemont diu que Rajoy va tenir "tremolor de cames" per no haver-se compromès a retirar el 155 si convocava eleccions

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha esbossat les hores abans de la declaració d'independència, el 27 d'octubre, i els dies previs al seu viatge a Bèlgica en una entrevista a RAC1. Puigdemont ha explicat que el dimecres abans de la DUI va anunciar en una trobada amb els partits i entitats independentistes que estava disposat a convocar eleccions si hi havia una sèrie de garanties: que es retirés el 155 i també que no hi hagués presos polítics. Tanmateix, ha dit que al president espanyol, Mariano Rajoy, li van "tremolar-li les cames" i l'ha acusat de no tenir el "coratge" per enfrontar-se als "falcons" del seu partit i accedir a un pacte. Puigdemont ha assegurat que en cap moment es va desdir del compromís de convocar eleccions per les crítiques que va rebre de les files independentistes, entre les quals hi va haver dimissions del mateix PDECat o insults de "traïdor" des de la CUP o ERC.

"Demano prudència", ha dit Puigdemont en referència al que s'ha publicat, i ha assegurat que si no hi va haver comicis convocats des de la Generalitat va ser perquè les persones que feien de mediadores amb Madrid no van garantir-li que Rajoy retiraria el 155. "Mai ningú m'ho va dir", ha afirmat el president.

Ha explicat que un ministre del govern espanyol li va fer arribar un missatge a través d'un empresari català en què se li oferia una trucada amb Rajoy. Puigdemont ha dit que ell va acceptar-ho i que va ser el president espanyol qui s'hi va negar. Tanmateix, Puigdemont no ha volgut parlar de qui eren les persones que van actuar d'enllaç entre la Generalitat i la Moncloa. I Miquel Iceta? "Sap si Rajoy estava disposat a retirar el 155 i sap perfectament quines eren les meves condicions".

Puigdemont ha dit que volia evitar el 155 perquè anava en contra de "tots els catalans". Un fet, ha assegurat, que s'ha demostrat un cop s'ha aplicat i se n'han constatat tots els efectes.

Les hores abans d'anar a Brussel·les: una reunió a l'Empordà

Puigdemont també ha explicat, sense gaires detalls, les hores abans de marxar a Bèlgica. Ha assegurat que va ser una decisió molt difícil i que un dels acords va ser el respecte a les decisions de cadascú. Al contrari del que s'havia publicat, ha explicat que no hi va haver una trobada del consell executiu a l'Empordà sinó que s'hi va trobar amb un membre d'Esquerra que havia estat en contacte prèviament amb els membres del Govern. A Puigdemont l'acompanyaven dirigents dels partits sobiranistes i les entitats -ha dit-, i entre tots van "convenir un seguit de decisions" que es farien en els següents dies.

Un Govern "com més semblant millor" al que hi havia

Puigdemont s'ha mostrat convençut que si guanya les eleccions podrà tornar a Catalunya per ser investit al Parlament i que els presos polítics seran alliberats. "Seria la millor notícia per a la democràcia espanyola", ha dit. Creu que si això es produeix es demostrarà que la recepta de Mariano Rajoy no funciona i que l'estat espanyol haurà d'acceptar els resultats. A més, ha remarcat que Junts per Catalunya porta precisament això al programa electoral i que ningú hi ha fet cap objecció: restitució del Govern i llibertat dels presos polítics.

El cap de llista de Junts per Catalunya s'ha mostrat partidari de restituir un executiu "com més semblant millor" al que hi havia abans de l'aplicació de l'article 155, fins i tot si guanya les eleccions ERC i Oriol Junqueras és el més votat. No ha concretat, però, si JxCat donaria suport al candidat republicà per dirigir l'executiu.

Acusa el PP de "xenòfob"

Puigdemont ha acusat la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, de "xenofòbia" per parlar de "liquidació" de l'independentisme i per presumir d'haver "escapçat" els lideratges del PDECat i ERC. "Els que persegueixen delictes d'odi aquí tenen una mina", ha etzibat el president. També ha recordat que Albiol va demanar que tanquessin en un baül els líders independentistes i els enviessin al mar.

El president ha carregat contra el govern espanyol per aquestes declaracions, que segons ell demostren que no hi ha separació de poders a Espanya. "Calia anar a Bèlgica", s'ha reafirmat el president, que ha acusat la Moncloa de fer ús de la política penitenciària i la justícia per combatre políticament els seus adversaris. També ha recordat que Jordi Sànchez, el seu número 2, ha sigut castigat per haver demanat el vot, a través d'un àudio, en el míting central de Junts per Catalunya. Ha sigut canviat de mòdul a Soto del Real i, aquest matí, Elsa Artadi ha denunciat a través de Twitter que li han tallat la comunicació amb algunes persones del seu entorn.

No podem parlar amb Jordi Sànchez. Ara no els deixen comunicar ni amb la família per donar suport al President @KRLS pic.twitter.com/zvbEQL6S5i — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) 18 de diciembre de 2017

El desplegament de la República

"Tenim una república proclamada però no està desplegada", ha afirmat Puigdemont en ser preguntat sobre el full de ruta del Procés. Després del 21-D, Puigdemont s'ha compromès a desenvolupar-la com un estat independent després del 21 de desembre per "fer un país millor". Ara bé, s'ha de fer, ha dit, a través de la "democràcia" i el diàleg i mai amb la violència. Sí que ha acusat l'Estat, en aquest sentit, d'utilitzar la força per mantenir la unitat d'Espanya. Més enllà d'això, Puigdemont no ha especificat com es portaria a terme la implementació de la República Catalana.

En ser preguntat per si és hora del referèndum pactat, Puigdemont ha assegurat que "sempre cal estar oberts a un pacte amb l'estat espanyol". "Sempre hem prioritzat el referèndum pactat. És hora de demanar coses a l'altra banda", ha dit el president, que ha afegit que si guanya l'independentisme el govern espanyol haurà de seure a negociar per abordar el problema polític i abandonar la via penal.