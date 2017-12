Puigdemont portarà la victòria del sí a la UE

Carles Puigdemont advertia al matí que la d’ahir no era una jornada de “normalitat democràtica”. I a la nit, quan els resultats ja eren definitius, la imatge que feia més evident que les del 21-D passaran a la història per ser les eleccions celebrades en circumstàncies més excepcionals era la d’un president del Govern valorant els resultats a més de 1.000 quilòmetres de Catalunya. Per a Puigdemont, la majoria absoluta del bloc sobiranista amb 70 escons invalida el 155 i atorga tota la legitimitat al Govern cessat per l’executiu de Mariano Rajoy.

“La República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155”, va declarar Puigdemont a tocar de la mitjanit entre aplaudiments i crits de “president”. Per al cap de llista de Junts per Catalunya, “l’estat espanyol ha estat derrotat” i Mariano Rajoy “i els seus aliats han perdut el plebiscit que buscaven perquè legalitzés el cop d’estat del 155”.

El president va sortir acompanyat dels quatre consellers que són amb ell a Bèlgica -Toni Comín i Meritxell Serret, d’ERC, i Clara Ponsatí i Lluís Puig, de Junts per Catalunya- per escenificar el que Puigdemont fa setmanes que reivindica: ells són el “Govern legítim” i les urnes ho han ratificat. La posada en escena -amb una senyera i una bandera europea com a decorats- i el discurs reforçaven la idea d’un executiu legítim a l’exili. Mentre que a Barcelona els líders dels partits valoraven els resultats com a formacions polítiques, a Brussel·les ho feien el president i els consellers com a Govern de la Generalitat.

Segons fonts pròximes a Puigdemont, el president explorarà contactes amb la Unió Europea ara que els partits independentistes han guanyat les eleccions que va convocar el govern del PP. Amb aquest resultat, el cap de llista de Junts per Catalunya considera que és moment que Europa s’impliqui en la recerca d’una solució política per al conflicte entre Catalunya i Espanya. “Europa ha de prendre nota” del resultat de les eleccions, va demanar Puigdemont.

La nit electoral a Brussel·les també va ser atípica. Els cinc candidats es van reunir al centre de convencions Square Brussels Meeting Centre, i ho van fer conjuntament, tot i que el llarg recompte de vots el van seguir en dues sales diferents a porta tancada. Puigdemont seguia el recompte connectat a través de webcam amb el quarter general de Junts per Catalunya que era a Barcelona, mentre que Comín i Serret eren a la sala del costat fent el mateix amb la seu d’ERC.

Suports flamencs

A la mateixa hora, una cinquantena de catalans residents a Bèlgica seguien també l’evolució del recompte reunits a la mateixa sala on van comparèixer els membres del Govern. Al seu costat, cinc diputats del partit nacionalista flamenc N-VA també participaven en la nit electoral per donar suport a Puigdemont. Més d’un cententar de periodistes d’una setantena de mitjans de comunicació, molts d’ells estrangers, van seguir la inèdita nit electoral a Brussel·les. Des de l’arribada de Puigdemont a Bèlgica, la premsa internacional ha seguit amb molt d’interès la política catalana i ahir molts periodistes es preguntaven si amb aquests resultats a la mà, el president cessat tornarà finalment a Catalunya.