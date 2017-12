Rajoy assegura que els constitucionalistes són "el costat bo de la història"

El PP tanca campanya amb una última crida al vot útil, presentant-se un cop més com el partit que, precisament, ha fet possible la convocatòria d'unes eleccions per frenar l'independentisme. "Catalunya guanyarà perquè aquestes eleccions ja han trencat el separatisme", ha dit, en referència al fet que ERC i Junts per Catalunya concorrin per separat i en els retrets entre les diferents candidatures independentistes.

En el primer i últim gran míting del PP aquesta campanya, a la Fira de Barcelona, Rajoy s'ha autopresentat com l'artífex del 155 (i per tant del 21-D), i ha demanat el vot per "tancar la ferida de la ruptura". "Els qui representem la llei estem al costat bo d’aquesta història", ha assegurat.

Així, encara que altres patits com Ciutadans o el PSC també van donar suport al 155, Rajoy ha dit que va ser el seu partit qui el va aplicar amb "prudència, proporcionalitat i pensant sempre en l'interès general". "Hem hagut de cessar un govern instal·lat en la il·legalitat, vam haver de fer-ho per frenar la cataracta d’il·legalitats, vam aplicar la llei per defensar la llei, vam aplicar la Constitució per defensar-la, vam activar els mecanismes de l’estat de dret i després hem posat les urnes per donar veu als catalans", ha reivindicat.

Albiol acaba atacant Junqueras i Puigdemont: "Mireu com esteu"

El candidat del PP el 21-D, Xavier García Albiol, ha reclamat el vot com un aval a l’estratègia de Mariano Rajoy per aturar el Procés. Ha tret pit presentant el seu partit i el seu president com el qui ha tingut "el valor i el coratge" d’aplicar el 155 per "plantar cara" a l’independentisme, i d’ell ha dit que "representa la democràcia" davant el "caos, la divisió i el conflicte" que suposava el govern de Puigdemont.

"Si hi ha algú que s’ha partit la cara per als qui se senten catalans i espanyols és el PP", ha afirmat Albiol, que novament s’ha vantat de la situació dels líders independentistes, atribuint-se el mèrit d’haver enviat Puigdemont a l’exili i Junqueras a la presó. "Junqueras i Puigdemont, vosaltres que us creieu per sobre de la llei i per sobre del bé i del mal, mireu com esteu: un detingut i en presó provisional i l’altre a 1.000 km perquè li tenen por al govern democràtic. Això és el PP".