Rajoy demana des de Freixenet que "no es castigui ni es boicotegi ningú per ser català"

El PP desembarca a Catalunya en el tram final de la campanya amb un missatge conciliador. No tant a nivell polític -manté la inflexibilitat a l'hora de parlar del referèndum-, sinó més aviat econòmic. Si ahir la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, va avisar que fer boicot als productes catalans és "irracional", avui el el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha demanat directament que "no es castigui ni es boicotegi ningú per ser català". I ho ha dit en un lloc simbòlic del boicot al cava català promogut el 2005 per diversos sectors arreu de l'Estat: les caves Freixenet, a Sant Sadurní d'Anoia.

Ha estat des d'aquí que ha demanat explícitament que "Freixenet tingui el mateix tracte ara que arriba nadal que qualsevol altre empresari espanyol". Segons el president, ni els empresaris ni els emprenedors catalans "tenen culpa" de les decisions "irresponsables" del Govern de la Generalitat.

Estar de visita a Freixenet no només ha servit a Rajoy per llançar un missatge contra el boicot. Basant la major part del seu discurs en l'àmbit econòmic, el president del govern espanyol també ha recordat que la fugida de més de 3.000 empreses de Catalunya és "d'una enorme gravetat". Ho ha atribuït a la inestabilitat política causada pel Procés, i ha afirmat que "respecta" la decisió dels empresaris que han decidit buscar una altra comunitat autònoma. A ells els ha promès que "treballarà perquè tornin a Catalunya" i també per garantir l'estabilitat política i econòmica perquè, en tornar, "estiguin còmodes".

Ara bé, Rajoy també ha dit que respecta la decisió d'aquells empresaris que "es mantenen aquí fins que no tinguin cap altra possibilitat de deixar de fer-ho". És el cas de Freixenet, que després de l'aplicació del 155 va explicar que no mouria la seu perquè les "noves circumstàncies" de retorn a "l'ordre constitucional i estatutari democràtic", amb l'aplicació de l'article 155, no ho aconsellen. "Donem suport a la seva postura", ha afirmat. Abans de la intervenció de Rajoy, el president de la cavista i també de la Cambra de Comerç d'Espanya, Jose Luis Bonet, va agrair al govern espanyol l'aplicació del 155 perquè va donar "normalitat" a Catalunya.

També el candidat del PP el 21-D, Xavier García Albiol, ha agraït a Bonet el seu "sentit comú" per no haver traslladat la seva seu. De fet, segons Albiol, el 155 ha permès "recuperar la il·lusió en un futur" perquè Catalunya recuperi el paper de motor de l'Estat.

La visita de Rajoy s'emmarca en la decisió dels populars d'intensificar la seva presència a Catalunya per evitar la fuga de vots del PP a Cs. Com aquest matí a Badalona, Rajoy ha avisat que després de les eleccions del 21-D hi haurà "el mateix govern" a l'Estat. "El govern d'Espanya no acceptarà imposicions, ni que Catalunya es quedi fora d'Espanya i d'Europa", ha dit. I en un context econòmic, ha afegit: "Ni que els empresaris quedin en una situació d'indefensió per decisions polítiques capritxoses i arbitràries".