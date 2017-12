Rajoy adverteix que el Procés "fa mal a les persones" i treu pit per haver frenat "en sec" l'independentisme

La primera visita del president espanyol, Mariano Rajoy, a Catalunya aquesta campanya ha servit per insistir en el principal argument de la candidatura del PP: el 155 ha evitat el "disbarat" del govern de Carles Puigdemont. Així ho ha afirmat el mateix Rajoy, que ha tret pit per "haver frenat e sec el deliri de la independència". En un nou intent per capitalitzar el vot constitucionalista, Rajoy ha demanat el vot per a Xavier Garcia Albiol perquè és un "vot segur" que no està "subjecte a cap tripijoc" ni estarà "al servei de cap causa" de la qual se'n puguin "penedir".

Es tracta d'una referència velada al PSC de Miquel Iceta, contra qui el candidat del PP, Xavier Garcia Albiol, ha carregat amb contundència. Després que Iceta valorés la possibilitat d'indultar els condemnats pel Procés en una entrevista a l'ARA, Albiol l'ha acusat d'intentar "agradar als qui han provocat la ruptura a Catalunya" i li ha demanat "deixar els seus complexos" per poder fer un govern constitucionalista alternatiu. "Menys preocupar-se d’indults i més preocupar-se dels 470.000 parats que hi ha a Catalunya", ha reblat.

Per això, i en una província en què el PP es disputa el diputat frec a frec amb Ciutadans i on "cada vot compta", Rajoy ha afirmat que "un PP fort és més necessari que mai al Parlament de Catalunya", fent una crida a passar pàgina a l'independentisme i obrir una "nova etapa". El cap del govern espanyol, que ha demanat el vot d'aquells que volen "recuperar la normalitat i la convivència", s'ha mostrat convençut que les forces constitucionalistes guanyaran les eleccions.

Ho faran, ha dit, gràcies a la seva iniciativa del 155 i perquè s'ha demostrat que "el Procés fa molt mal a les persones, a les seves famílies, a la seva economia, a la seva vida i al seu ésser com a persones". Així, ha contraposat en canvi el que suposaria donar suport al PP. "Seran vots a favor de la convivència, de la normalitat, de la tranquil·litat, de la democràcia, dels valors constitucionals, d’Europa, de la consolidació econòmica i de la recuperació de feina".

Aquesta és la primera visita de Rajoy en campanya electoral i el lloc de visita no és en va, tenint en compte que l'escó que té el PP per Lleida perilla segons eles enquestes. No serà l'única visita del president espanyol a Catalunya aquesta campanya. També té previst assistir almenys en dues ocasions més, els dies 13 i 17, en dos actes a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Tarragona.

La visita de Rajoy arriba després que fa una setmana, abans que comencés la campanya, Rajoy defensés a Mataró que el 155 ha estat "la solució a la deriva independentista". Un 155 que Albiol va reconèixer uns dies després que hagués volgut més dur".

La manifestació a Brussel·les, "contrària als valors europeus"

En el seu discurs, Rajoy també ha repassat algunes dades positives d'Espanya, com el fet d'estar "entre les 15 primeres potències del món, la quarta economia europea en creixement, la que té millors infraestructures ferroviàriesi de carreteres d'Europa i la que rep la majoria d'Erasmus". "Ja està bé de parlar-ne malament. Parlam-ne bé i sentim-nos-en orgullosos", ha etzibat, en al·lusió als independentistes que ahir es van manifestar a Brussel·les. El president espanyol ha manifestat el seu respecte cap a tots els manifestants, però ha criticat que els "somnis" dels independentistes van "en contra dels signes dels temps i dels valors i principis europeus".

També Albiol s'ha referit a la manifestació en el seu discurs. Si ahir va titllar d’"espectacle esperpèntic" la manifestació, aquest divendres ha dit que anar "al cor d’Europa a insultar la democràcia espanyola" no fa mal ni perjudica el govern espanyol, sinó "la imatge dels propis catalans". "Són tant bons organitzant manifestacions que enfonsant el prestigi d’Espanya", ha afirmat.

Així, el candidat del PP el 21-D ha demanat el vot d'aquells que volen posar fi al procés sobiranista i ha avisat que "és inviable que pugui haver un govern alternatiu a l’independentisme sense un PP fort al Parlament". Un cop més, ha reivindicat que ha estat el seu partit qui ha convocat les eleccions i ha afirmat que sense el 155 avui les "organitzacions del carrer de la CUP estarien sembrant el terror als carrers de Catalunya".

Albiol ha reivindicat el seu paper en el debat electoral d'ahir a TVE. Segons ha dit, va ser "l’únic candidat capaç d’oferir una alternativa a la situació de desgavell a Catalunya". Així, ha retret d'una banda que "l'única preocupació dels candidats independentistes és construir la República, com està Puigdemont i Junqueras", però també ha criticat Ciutadans per fer una "campanya de màrketing" durant el debat. Rajoy també ha dit que Albiol va guanyar el debat.

Ha obert els discursos la candidata del PP per Lleida, Marisa Xandri, que ha agraït a Rajoy que apliqués el 155 i convoqués eleccions a Catalunya. "No et va tremolar el pols a l'hora de convocar les eleccions", li ha dit, i ha afirmat que a partir del 21-D "tornarem a tenir l'autogovern que els rupturistes s'han carregat".

540x306 Un centenar de persones s'ha concentrat a les portes de la Llotja per protestar contra la visita de Rajoy / ARA Un centenar de persones s'ha concentrat a les portes de la Llotja per protestar contra la visita de Rajoy / ARA

Rajoy ha estat rebut per un grup d’independentistes, que s'han manifestat a Lleida davant l’edifici de la Llotja. Els manifestants han cridat per la llibertat dels presos polítics. S'han viscut moments de tensió perquè els Mossos han intentat allunyar-los de l'entrada.