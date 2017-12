Rajoy surt al rescat del PP i treu pit de ser l’artífex del 155

El primer i últim gran míting dels populars aquesta campanya va resumir els grans missatges del PP. El primer, entregar-se a Mariano Rajoy, el responsable d’haver aturat el Procés aplicant el 155 i convocant eleccions. El segon, defensar aferrissadament la llei, presentant-se, davant de Ciutadans, com un partit “seriós” que pren decisions “difícils”. I el tercer, atacar els independentistes per haver obert “la ferida de la ruptura”, en un intent de captar el votant unionista.

Davant els mals auguris de les enquestes -que situen els populars en última posició-, en el tram final de la campanya el PP va fiar-ho tot en Mariano Rajoy, presentant-lo com el responsable del 155 i, per tant, del 21-D . I ahir el president del govern espanyol va respondre al repte elevant el to i autopresentant-se com l’artífex d’una convocatòria electoral “amb totes les garanties” i de la qual es considera moralment el vencedor. “Catalunya ja ha guanyat perquè ja s’ha trencat el separatisme”, va dir en relació a les llistes separades i als retrets entre ERC, Junts per Catalunya i la CUP. A més, els va acusar d’haver provocat una “confrontació descarnada” que, tot i denunciar-la, va acabar aprofitant. “Els que representem la llei som al costat bo d’aquesta història”, va assegurar.

Amb Rajoy de líder moral, la figura de Xavier García Albiol ha passat a un segon pla al final de la campanya. Ahir, però, va donar un dels titulars de la nit en burlar-se de la situació judicial dels líders sobiranistes. “Junqueras i Puigdemont, vosaltres que us creieu per sobre de la llei, mireu com esteu: un a la presó provisional i l’altre a 1.000 quilòmetres”, va dir.

Una lectura en clau estatal

El PP, però, és conscient que qui realment està capitalitzant el vot constitucionalista és Ciutadans. Un escenari que no es poden permetre, perquè els mateixos populars han presentat el 21-D com un plebiscit del 155 i, per tant, de l’estratègia de Mariano Rajoy. Si perden molts diputats saben que la imatge com a president pot quedar tocada, així que han posat tota la carn a la graella per evitar una debacle electoral. No només han reivindicat Rajoy com el president que ha actuat amb “prudència i proporcionalitat” per aturar la “cascada d’il·legalitats” del govern de la Generalitat o el que ha “posat les urnes” per “donar veu” a tots els catalans. Es presenten també com el veritable “vot útil” per aturar els independentistes, sobretot en aquelles demarcacions en què ballen diputats entre ells i forces com la CUP o ERC. Els populars han apel·lat als catalans d’adopció i al sentiment patriòtic espanyol, com van fer ahir en l’últim dia de campanya. Des de Girona -la terra de Puigdemont i la demarcació amb el percentatge més elevat de vot independentista-, Rajoy va presentar l’independentisme com una opció del passat després de “500 anys junts”. “Jugar a dividir i a separar és emprendre un camí cap a un passat que ja creiem feliçment superat”, va dir.

Albiol és conscient que dijous els resultats es llegiran en clau catalana però també estatal. Així, va apel·lar a la “democràcia” que representa el PP davant del “caos, el conflicte i la divisió” del bloc independentista. Rajoy només creua els dits perquè Ciutadans no s’aprofiti de la polarització d’unes eleccions que ell mateix va decidir convocar.

LA PROPOSTA

Mariano Rajoy va dir des de Girona que “inaugurarà el corredor mediterrani”

EL RETRET

“Aquí ens va rebre un alcalde [...] que es queixava i protestava”, va dir Rajoy de Carles Puigdemont

EL DETALL

Albiol dedicarà el dia de reflexió a anar al cinema a veure Star Wars amb els seus fills