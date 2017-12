Retrets entre les formacions independentistes al debat de La Sexta

El debat de La Sexta ha servit per evidenciar les discrepàncies entre les formacions independentistes sobre quin ha de ser el futur president de Catalunya. El conseller Carles Mundó ha defensat que el candidat d'ERC sigui el que opti a la presidència si els republicans obtenen la victòria el 21-D. "Només es pot dir des de la mala fe que ERC avala el 155", ha dit, en resposta a les declaracions que va fer Pùigdemont quan va dir que no restituir el Govern és acceptar el 155. Mundó ha afegit que "si som la llista més votada no s'entendria que no apliquéssim els resultats, tot i el profund dolor que sentim per les conseqüències que ha suposat l'expulsió del nostre govern".

El candidat de Junts per Catalunya, Josep Rull, però, no ha volgut entrar en el cos a cos. Sí que ho ha fet la CUP, per lamentar que tant ERC com JxCAT hagin abandonat la via unilateral. "La unilateralitat no es contempla i això és no complir amb el mandat de l'1-O", ha lamentat Vidal Aragonès, número tres dels cupaires. Mundó ha criticat el to de la CUP: "No entenc el to incisiu de la CUP quan alguns d'aquí estem pagant un preu molt alt" en al·lusió als membres del Govern que segueixen a la presó o a l'exili.

També ha servit per posar de manifest que si de les urnes no en surt una majoria estable, els pactes s'albiren complicats. La candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, que no ha amagat la seva il·lusió que les forces constitucionalistes obtinguin la majoria absoluta, s'ha mostrat confiada que els comuns no siguin necessaris per la seva aposta a pactar amb ERC i el PSC. "Aspirem a què no siguin necessaris perquè sinó reeditaran un altre tripartit", ha afegit la cap de llista. Tot i així, ha tornat a estendrà la mà a la llista de Xavier Domènech amb la seva proposta d'invertir en polítiques socials en detriment del Procés. "Deixarem de destinar euros al Procés i els posarem al servei de les polítiques socials, crec que els votants de Podem prefereixen reduir les llistes d'espera i no allargar el Procés", ha etzibat Arrimadas.

Domènech ha reiterat que no pensen investir Arrimadas perquè volen trencar la política de blocs i perquè "vostè no suma, sinó que resta perquè la seva formació neix de la confrontació", mentre que el cap de llista del PSC, Miquel Iceta, també ha tornat a deixar clar que no pactaran ni amb ERC ni amb Junts per Catalunya. La CUP no s'ha referit al govern de concentració nacional que proposen les forces independentistes i ha interpel·lat directament a republicans i comuns per acordar "decrets de la dignitat" que facilitin una sanitat i una educació públiques o que els més rics paguin més amb una fiscalitat progressiva. Una proposta que ha estat qüestionada per Domènech, quye ha recordat al representant de la CUP, que "van consolidar les retallades de Mas, les més brutals i salvatges d'Europa". Unes retallades que Rull ha justificat pel dèficit fiscal de 16.000 milions anual que pateix Catalunya. "Les retallades no venen per atzar i una part dels pressupostos la vam haver de fer servir per pagar l'endeutament de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que controlava ICV, un dels seus socis".