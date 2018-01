Rivera creu que Cs encara "és a temps" de "lluitar" per la presidència de la mesa del Parlament

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, creu que la formació taronja encara "és a temps" d'aconseguir la presidència de la mesa del Parlament, que es constitueix dimecres. "En aquest moment, amb els que hi ha a la presó i els fugits, podem lluitar per la presidència de la mesa", ha afirmat en una entrevista publicada aquest diumenge al diari 'El País'. En l'àmbit estatal, Rivera ha assegurat que es veuria capaç de formar govern amb gent del PP i del PSOE, perquè ja hi té acords. Així ho ha manifestat després de l'enquesta de Metroscopia publicada divendres pel mateix rotatiu que donaria la victòria a Cs en unes noves eleccions espanyoles.

Preguntat pels elogis que li ha dedicat l'expresident espanyol José María Aznar, ha subratllat que tenen a veure amb la "crisi interna" del PP i ha afegit que no se sent pròxim a Aznar: "No soc del PP", ha manifestat. De fet, Rivera ha dit que Cs és el "germà" ideològic d'un "liberalisme progressista que creix en el món, com Macron o Trudeau".

Rivera s'ha mostrat "prudent" davant de l'enquesta electoral feta per Metroscopia que donaria la victòria a la formació taronja en unes noves eleccions espanyoles. Tot i això, ha assegurat que hi ha una "tendència" de "canvi de cicle". L'enquesta donava un 27,1% dels vots a Cs, un 23,2% al PP, un 21,6% al PSOE i un 15,1% a Podem.