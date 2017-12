De la interpel·lació directa de Puigdemont al rap de Rivera per la unitat d'Espanya: tots els espots del 21-D

L'inici de la campanya electoral del 21-D ha donat pas als primers espots. Les set formacions amb opcions de treure representació han començat a difondre a través de les xarxes les seves ofertes per atrapar algun vot indecís amb píndoles audiovisuals de menys d'un minut. No hi ha una fórmula màgica per aconseguir aquesta difícil missió, i les estratègies, com demostra un cop més aquesta campanya, són de tots els colors i van des del rap d'Albert Rivera per la unitat d'Espanya a la interpel·lació directa del president Carles Puigdemont.

🗣Parla

👩‍🎤Canta

⚔Defensa't

🖨Imprimeix

🐤Piula

🚶‍♀️Baixa al carrer

✔Penja coses al balcó

🥁Pica cassoles

🎗Ves de groc



Va ser un referèndum, i farem un país millor! #JuntsXCat pic.twitter.com/ZRll6k8rds — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 5 de diciembre de 2017

Junts per Catalunya ha optat per un anunci breu i directe, amb una enumeració de tot el que l'Estat ha perseguit en els últims mesos -el groc, les impremtes, els tuits...- seguida d'una interpel·lació directa del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al ciutadà animant-lo a fer tot això i reivindicar que l'1-O va ser un referèndum i que Catalunya serà "un país millor".

En una línia similar però amb una imatge més arriscada amb efectes similars als del còmic, ERC repassa en el seu anunci coses que es deia que no podien passar i que van acabar sent grans conquestes civils. Així, s'emmiralla en el vot de les dones, Martin Luther King o les manifestacions contra la guerra abans de defensar que també Catalunya demostrarà que allò que diuen que és impossible passarà perquè "la democràcia sempre guanya".

▶️ Volem estendre el canvi a tot el país. Sortim a recuperar la Generalitat per a la gent comú, avancem perquè ningú es quedi enrere #TenimLaClau

🗝 👉 https://t.co/GjNyqpu7SK pic.twitter.com/ykaHLlWdac — CatalunyaEnComúPodem #TenimLaClau🗝 (@CatEnComu_Podem) 4 de diciembre de 2017

Els comuns, per la seva banda, aposten per un espot més tradicional en què busquen reforçar el contingut social de la campanya centrant el missatge en els drets laborals, el dret a l'habitatge i a un ensenyament de qualitat i la lluita contra la violència masclista i la corrupció, un missatge destinat a "no deixar ningú enrere" i que també aposta per recuperar les institucions catalanes i celebrar un referèndum pactat.

Catalunya és oberta i volem llibertat, respecte i convivència. Som ciutadans del món i Catalunya és la nostra terra.

Ara Sí, un canvi de veritat

Ahora Sí, una mujer valiente

Ara Sí, Ciutadans #AraSíVotarem pic.twitter.com/6fqHXIyWyS — Ciutadans (@CiutadansCs) 3 de diciembre de 2017

A diferència de Catalunya en Comú, Ciutadans centra tot el seu anunci en el Procés i ho fa amb un rap contra l'independentisme en què també intervenen Albert Rivera i Inés Arrimadas. "Espanya és el meu país en una Europa sense fronteres" diu, en castellà, Rivera a ritme de rap abans que es presenti Arrimadas, també en castellà, com una "dona valenta": "Ara sí, votarem", conclou la cap de llista.

Tot i que amb un anunci més convencional, també el PSC dedica al Procés el seu anunci electoral. En concret, ho fa per presentar Miquel Iceta com l'única persona "capaç de desembussar la situació, apagar focs i teixir acords", unes facultats que, afirmen, ha demostrat unint en la seva llista "comunistes, democristians, filòsofs, alcaldes, sindicalistes i professors". Falten encara per conèixer els anuncis de la CUP -el presentarà aquesta mateixa tarda- i el del PP, que encara no té data de presentació.