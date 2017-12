Rivera: "Volem un canvi per a Catalunya però també per a governar a Espanya"

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha donat aquest diumenge a Tarragona el gir definitiu a la campanya del partit, plantejant-la en clau estatal. "Quan votem, els espanyols, en general, i els catalans en particular, no ens equivoquem", ha proclamat Rivera. "Volem un canvi per a Catalunya, però també per a governar Espanya", ha assegurat el líder de la formació taronja, que avui ha demanat nítidament el vot a tots els espanyols. No obstant això, ja feia dies que Ciutadans mirava cap a Espanya en els seus actes: de fet, Rivera ha tancat fins ara tots els mítings importants de la campanya, eclipsant Inés Arrimadas.

Així, si la candidata ha centrat majoritàriament el seu discurs en carregar contra l'independentisme i contra el PSC, el seu principal rival en vots a Catalunya, aquest diumenge Rivera ha criticat directament el PP, a qui ha acusat de portar una motxilla carregada de "corrupció" i de no haver "escoltat els catalans no independentistes": "Hi ha gent que es pregunta: per què hi ha tants independentistes? Potser perquè no s'han fet bé algunes coses", ha etzibat Rivera, que s'ha presentat com un partit "sense motxilla, sense haver de demanar perdó".

De fet, en aquest míting Ciutadans ha mostrat un nou lema. Després de l'"ARA Sí, votarem", avui una gran pancarta anunciava: "ARA Sí, canvi". Amb aquest eslògan, Rivera s'ha perfilat com l'opció "del segle XXI" per a Espanya: "Si governem aquí, tothom podrà veure la nostra gestió. I quin millor lloc per començar que Catalunya, amb una candidata preparada", ha dit.

540x306 Arrimadas arriba al míting de Ciutadans a Tarragona Arrimadas arriba al míting de Ciutadans a Tarragona

Un cap de setmana a la caça de tres escons

Tres províncies en tres dies, per aconseguir tres escons més: després d'un acte per a 200 persones a la Seu Vella de Lleida, i de treure pit en territori Puigdemont, aquest diumenge Arrimadas i Rivera participaven en el primer acte de campanya a l'aire lliure a Tarragona. El 27-S Ciutadans va obtenir el 19% dels vots: si aconsegueix arribar al 23% obtindria el cinquè diputat, empatant amb ERC.

"Tarragona és decisiu, ja ho sabeu. Hem d'aconseguir que sigui més taronja. Queden 11 dies", ha demanat Arrimadas, carregant contra Puigdemont, a qui ha acusat de ser "a l'òpera" a Brussel·les. "El Govern de la Generalitat ha de tenir seny català, si us plau! Els catalans ens mereixem la veritat", ha assegurat en l'acte a l'Avinguda President Lluís Companys, on han col·locat 600 cadires -els organitzadors parlen de 1.000 assistents- i han repartit bufandes taronges entre els assistents.

La candidata de Ciutadans ha tornat a prometre polítiques socials i ha reivindicat Tarragona com la ciutat que "connecta amb la Mediterrània": "No tenim cap necessitat de trencar amb Europa", ha afirmat, i ha defensat que la formació taronja apostarà fort pel corredor Mediterrani.

Un dels principals col·laboradors de Rivera, Matías Alonso, repeteix com a cap de llista a Tarragona des de 2012. "Us demano que promogueu el vot entre els vostres amics, els companys de feina, que aneu difonent que el triomf és a les nostres mans", ha assegurat fent una crida a la participació.

La setmana que ve, el recorregut de Ciutadans se centrarà sobretot en consolidar el vot a l'àrea metropolitana de Barcelona, on el 27-S van presumir d'haver convertit el cinturó vermell en taronja (prenent els vots al PSC). Un cinturó, però, que en les eleccions al Congrés va ser morat.