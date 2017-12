Romeva: "Hi ha persones que tenen l''A por ellos!' molt interioritzat"

El conseller d’Exteriors i número 3 de la candidatura d’ERC, que dilluns va sortir de la presó, ja es troba plenament immers en la campanya electoral. Romeva ha recordat en una entrevista a Catalunya Ràdio alguns moments del seu empresonament: "Hi hagut de tot. Vam viure situacions molt dures i desagradables. L'"¡A por ellos!" n’hi ha que el tenen molt interioritzat", ha assegurat.

Pel candidat d’ERC, els pitjors moments van ser precisament els dels trasllats: "La primera opció era dispersar-nos. Ens van posar en furgonetes blindades on no vèiem l'exterior, amb voluntat d’humiliar-nos. Vam intentar mantenir la fermesa", ha assegurat.

La mirada de Jordi Cuixart

No només els van emmanillar en el viatge fins a la presó sinó també quan van anar a declarar davant el Tribunal Suprem. Va ser en el trasllat des de l’Audiència fins al Suprem, divendres, quan va coincidir amb Jordi Cuixart: "Vam coincidir tangencialment. I dic tangencialment perquè estàvem en calabossos diferents a l’Audiència, perquè al Suprem no n’hi ha, de calabossos", ha explicat Romeva. "Ens vam creuar i ens vam mirar però no ens vam poder tocar ni abraçar. Vam arribar emmanillats i ens van traslladar des de l’Audiència fins al Suprem emmanillats. Ells diuen que és per protocol. La mirada del Jordi era una mirada neta, sana, digna, honrada, honesta i sobretot era una mirada forta, molt forta, convençuda".

Romeva ha denunciat "les anomalies" de l’estat espanyol: "Allà on no es jutgen fets sinó opinions hi ha un problema greu. Estem davant un escenari que no només ens hauria de preocupar als que ens sentim jutjats sinó també a qualsevol persona amb mínim sentit democràtic i sentit de la justícia". El candidat d’ERC ha insistit en la "injustícia" de mantenir Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras i Joquim Forn a la presó. "Tots els fets provats per activa i per passiva demostren exactament el contrari, que són gent pacífica, demòcrata, no violenta, són bona gent, bones persones, l’antítesi del que pot significar una acció, reacció o actitud violenta".

Sense por

El conseller ha destacat la importància de les eleccions perquè són "una bona oportunitat perquè surtin de la presó". "El que és una enorme anomalia també en termes europeus és que un partit que només té el 8% de vots a Catalunya pretengui imposar les seves tesis, em fa por, em fa pànic", ha dit. "No tenim por a les urnes, al fet que tothom pugui expressar-se democràticament. El 21 és una oportunitat per posar de manifest democràticament i pacíficament quina és la majoria, què vol aquest país, que decideixi. I això és el que Europa haurà de llegir".

El conseller ha explicat que la decisió de no exiliar-se va ser "personal": "Va ser una decisió meditada. Sabíem quines serien les conseqüències. Havia estat cap de llista, em vaig comprometre amb l’Oriol. No podia situar-me en un escenari en què jo estigués fora. No me’n penedeixo".