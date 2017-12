Rovira fa una crida a superar el 50% dels vots el 21-D i esvair els dubtes sobre el suport a la República

"El 21-D és el referèndum que l'Estat no va voler pactar". Així va definir les eleccions del 21 de desembre la número 2 d'ERC, Marta Rovira, abans de començar la campanya electoral. Des d'aleshores, però, al partit havien insistit que el resultat es mesuraria en escons i no pas en vots com hauria passat en un referèndum. Però aquest dimecres Rovira ha apuntat que el vot del sobiranisme podria superar la meitat dels sufragis i ha reclamat la mobilització massiva dels independentistes per aconseguir-ho. "Sabem que pot ser més del 50% i, si és més del 50%, no tindrem cap dubte", ha sentenciat en l'esmorzar informatiu Primera Plana organitzat per 'El Periódico'. Segons ella, és necessari "un mandat democràtic molt fort", perquè els pròxims passos dependran de la força parlamentària que tingui l'independentisme.

La secretària general d'Esquerra ha subratllat que el fet que siguin unes eleccions "imposades" per l’Estat fa que "el resultat ara sigui més important que mai, perquè estan obligats a acceptar el resultat de les seves eleccions". El 27-S també es va presentar en clau plebiscitària. Aleshores, els partits independentistes van obtenir el 47,8% dels vots i, tot i que enguany les enquestes apunten a un retrocés en aquest percentatge, ERC vol mobilitzar tots els votants per obtenir un resultat més clar que el del 2015. En aquest sentit, Rovira ha reclamat als comuns que es defineixin i que expliquin clarament "a quin costat cal comptar-los".

ERC insisteix que Puigdemont no podrà ser investit

Ahir, en una roda de premsa a l'ACN, Carles Puigdemont va insistir que "correria el risc de ser detingut" per tornar a Catalunya en cas que hagués de ser investit novament president de la Generalitat. Al vespre, el número 3 de JxCat, Jordi Turull, afegia que si no s'investia Puigdemont s'estaria acceptant l'aplicació de l'article 155 (que els consellers han hagut d'acatar explícitament per sortir de la presó). Rovira, però, s'ha mantingut ferma en l'opció d'ERC: "Oriol Junqueras és el nostre candidat, però segueix retingut a Estremera. I jo assumeixo i assumiré totes les responsabilitats que es derivin de la situació", ha remarcat.